HaberlerGaleriSosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...
Sosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...
"Sosyal yardım paraları ne zaman yatar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından ödenen sosyal yardım ödemelerinin hesaplarda olacağı tarih merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemeleri için önemli açıklamalarda bulundu. Peki, sosyal yardım paraları ne zaman yatar? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...