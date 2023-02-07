Sosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...

850-1.250 TL'YE YÜKSELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz" demişti.