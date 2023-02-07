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Haberler Galeri Sosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...

Sosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...

"Sosyal yardım paraları ne zaman yatar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından ödenen sosyal yardım ödemelerinin hesaplarda olacağı tarih merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemeleri için önemli açıklamalarda bulundu. Peki, sosyal yardım paraları ne zaman yatar? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 16:29
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Sosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...

"Sosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Destekten faydalanan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Sosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Henüz Şubat ayı ödemeleri hakkında açıklama yapılmadı. İlerleyen haftalarda açıklama gelecek ve tarih belli olacak.

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...

850-1.250 TL'YE YÜKSELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz" demişti.

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...

KİMLERE DESTEK ÖDEMESİNDEN FAYDALANAMAZ?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.