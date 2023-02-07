Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023: Belediye şirket işçilerine kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?

"Belediye şirket işçilerine kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda çalışan yüz binlerce sözleşmeli personelin kadroya geçişi için hazırlanan kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme sonrası en çok merak edilenlerden biri de belediye çalışanları oldu. Peki, belediye şirket işçilerine kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?