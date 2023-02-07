07 Şubat 2023, Salı
Belediye şirket işçilerine kadro son dakika 2023: Belediye şirket işçilerine kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?
"Belediye şirket işçilerine kadro var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından gözler belediye şirket işçilerine çevrildi. Belediye çalışanlarına memurluk hakkı doğarken, en çok merak edilenlerden biri de belediye şirketlerinde çalıştırılan işçilerle ilgili oldu. Peki, belediye şirket işçilerine kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 17:56
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