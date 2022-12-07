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Haberler Galeri Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayı ödemeleri ilk haftanın sonunda ödenmeye başlanmıştı. Destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar Aralık ayı ödemelerinin yatacağı tarihi merak ediyor. Hal böyle olunca gözler ödemeler için gözler 7 ve 8 Aralık tarihlerine çevrildi. İşte, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022 18:13
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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olanlara ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Ödemelerin ne zaman yatacağı ise merak ediliyor. İşte, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri henüz yatmadı. Kasım ayında ödemeler ayın 8'inde yatırılmıştı. Geçtiğimzi ay Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Aile Sosyal Yardım paralarının 8 Kasım 2022 tarihinde hesaplara yatacağını müjdelemişti.

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

Öte yandan Bakan Yanık da yaptığı açıklamada; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

Aralık ayı ödeme tarihi duyurulduğunda haberimizde son bilgilere yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.