07 Aralık 2022, Çarşamba
Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...
Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayı ödemeleri ilk haftanın sonunda ödenmeye başlanmıştı. Destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar Aralık ayı ödemelerinin yatacağı tarihi merak ediyor. Hal böyle olunca gözler ödemeler için gözler 7 ve 8 Aralık tarihlerine çevrildi. İşte, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...
Giriş Tarihi: 07.12.2022 18:13
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