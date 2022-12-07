Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olanlara ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Ödemelerin ne zaman yatacağı ise merak ediliyor. İşte, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 7-8 Aralık Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? TCKN ile sorgulama...