2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı, işverenin işçisine belli koşulların sağlanması durumunun iş yerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminat olarak biliniyor. Bugün başlayan asgari ücret toplantısının ardından ise 2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? sorusu gündeme getirildi. Peki, Kıdem tazminatı 2023 ne kadar olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte tüm merak edilenler..