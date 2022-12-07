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2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı, işverenin işçisine belli koşulların sağlanması durumunun iş yerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminat olarak biliniyor. Bugün başlayan asgari ücret toplantısının ardından ise 2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? sorusu gündeme getirildi. Peki, Kıdem tazminatı 2023 ne kadar olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte tüm merak edilenler..

Giriş Tarihi: 07.12.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 16:55
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2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? sorusu, çalıştığı iş yerinden ayrılacak olan veya işten çıkartılan kişiler ve EYT'liler tarafından merak ediliyor..EYT'lilere yönelik düzenlemeyle çok sayıda vatandaş emekli olurken, bu kişilere ödenecek tazminat tutarlarına Ocak zamları yansıyacak. Peki, 2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

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2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

ASGARİ ÜCRETTE ORTAK BEKLENTİ 7 BİN 845 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret anketinin sonuçları komisyonla paylaşıldı. Ankette, yeni yılda kamuoyunun ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu bilgisine yer verildi..

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2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

İKİNCİ TOPLANTI 14 ARALIK'TA YAPILACAK!

Komisyon, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak.

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2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Ocak ayında belli olacak asgari ücret zammıyla birlikte başta asgari ücretliler, memurlar ve emekliler olmak üzere pek çok kesimin geliri artacak.

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2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

2023 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. Bu tutardan sadece damga vergisi kesiliyor.