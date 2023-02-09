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Haberler Galeri Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?

Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?

"Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından ödenen sosyal yardım ödemelerinin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Hak sahipleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları takip ediyor. Peki, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2023 23:12
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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?

"Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hak sahibi olan kişiler Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik deprem sonrası ödemelerin ertelenip ertelenmediği merak ediyor. Peki, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayı aile destek ödeme tarihi hakkında duyuru yapılmış değil. Ödemelerin şubat ayı ortalarında yapılması bekleniyor. Bir önceki ayın ödemeleri 29 Aralık'ta gerçekleşmişti.

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet'ten veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.