Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?

"Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından ödenen sosyal yardım ödemelerinin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Hak sahipleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları takip ediyor. Peki, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?