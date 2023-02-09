09 Şubat 2023, Perşembe
İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ İstanbul kura çekimi ertelendi mi, iptal mi?
"İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ kura çekimlerinde sona doğru gelinirken, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında atılacak adımlar merak ediliyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimlerinin ertelendiği açıklaması geldi. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ İstanbul kura çekimi ertelendi mi, iptal mi?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 21:55
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