İşçi maaşları erken yatacak mı? Ne zaman yatacak? Son durum ne? 2023 Şubat kamu işçi maaşları son dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Yaşanan kayıplarla birlikte aramam kurtarma çalışmaları hızla başlatılarak bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Vatandaşlar deprem sonrası "İşçi maaşları erken yatacak mı?", "İşçi kamu maaşları ne zaman yatacak sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 2023 Şubat maaş son gelişmeler...