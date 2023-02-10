10 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşçi maaşları erken yatacak mı? Ne zaman yatacak? Son durum ne? 2023 Şubat kamu işçi maaşları son dakika

İşçi maaşları erken yatacak mı? Ne zaman yatacak? Son durum ne? 2023 Şubat kamu işçi maaşları son dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı. Yaşanan kayıplarla birlikte aramam kurtarma çalışmaları hızla başlatılarak bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Vatandaşlar deprem sonrası "İşçi maaşları erken yatacak mı?", "İşçi kamu maaşları ne zaman yatacak sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 2023 Şubat maaş son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 10:34
  • 1
  • 10
İşçi maaşları erken yatacak mı? Ne zaman yatacak? Son durum ne? 2023 Şubat kamu işçi maaşları son dakika

İşçi maaşları erken yatacak mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye 9 saatlik aralarla gerçekleşen 2 büyük depremiyle sarsıldı. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki Şubat ayı maaşlar ne zaman yatacak? İşçi kamu maaşları erken yatacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
İşçi maaşları erken yatacak mı? Ne zaman yatacak? Son durum ne? 2023 Şubat işçi kamu maaşları son dakika

İŞÇİ MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı.

  • 3
  • 10
İşçi maaşları erken yatacak mı? Ne zaman yatacak? Son durum ne? 2023 Şubat işçi kamu maaşları son dakika

Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi.

  • 4
  • 10
İşçi maaşları erken yatacak mı? Ne zaman yatacak? Son durum ne? 2023 Şubat işçi kamu maaşları son dakika

Buna göre; Türkiye genelindeki tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.

  • 5
  • 10
İşçi maaşları erken yatacak mı? Ne zaman yatacak? Son durum ne? 2023 Şubat işçi kamu maaşları son dakika

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Memur maaşları her ayın 15'inde banka hesabınıza yatırılır. Ücretlerin genellikle gece yarısı ödendiği görülmektedir.