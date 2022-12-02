02 Aralık 2022, Cuma
Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ödemelerinin aralık ayı ödeme tarihi merak ediliyor. Hak sahipleri tarafından ödemelerin hangi gün yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Sosyal yardım ödemesi hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.12.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 17:03
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