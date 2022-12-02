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Haberler Galeri Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek?

Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ödemelerinin aralık ayı ödeme tarihi merak ediliyor. Hak sahipleri tarafından ödemelerin hangi gün yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Sosyal yardım ödemesi hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 17:03
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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında sosyal yardım desteği sağlanıyor. Aile odaklı sosyal yardım ödemelerini gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen destek ödemesinin takvimi merak ediliyor. Aralık ayına girmemiz ile birlikte bu ayki ödeme günleri araştırılmaya başlandı. Peki, sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı Aile Destek Programı ödemelerinin yatacağı tarih henüz açıklanmadı. Kasım ayında ödemeler ayın 8'inde yatırılmıştı. Buna göre, ödemelerin aralık ayının ilk haftası gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman verilecek?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk vatandaşı olmaması,
* Mavi Kart sahibi olması,
* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
* 18 yaşından küçük olması,
* Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.