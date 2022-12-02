4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur’lu emekli için kritik tahmin! Zamlar peş peşe gelecek! 3 GÜN KALDI! 3.500-4.000-4.500-5.500 TL maaş alanlar!

Son dakika emekli zam haberleri... 2023 Ocak ayına kısa süre kala emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zammı yeniden hesaplanacak. 4000 TL ve 5000 TL maaş alan vatandaşlar yeni yapılacak olan maaşlarla birlikte 6000 TL bandında bir para alabilirler. Emeklilierde hangi grubun ne kadar maaş alacağı ise ayrı ayrı hesaplanıyor. İşte, 4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur'lu için ayrı ayrı hesaplamalar...