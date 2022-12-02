HaberlerGaleri4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur'lu emekli için kritik tahmin! Zamlar peş peşe gelecek! 3 GÜN KALDI! 3.500-4.000-4.500-5.500 TL maaş alanlar!
4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur'lu emekli için kritik tahmin! Zamlar peş peşe gelecek! 3 GÜN KALDI! 3.500-4.000-4.500-5.500 TL maaş alanlar!
Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli maaş hesaplamaları hız kazandı. 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamları ile hesaplamalar yeniden değişecek. 4A SGK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı çalışanları ile emekliler içinse 4 ayrı tablo hazırlandı. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 3.500 TL olmuştu. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. İşte, 2023 emekli zammı için hesaplamalar!