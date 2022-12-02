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Haberler Galeri 4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur'lu emekli için kritik tahmin! Zamlar peş peşe gelecek! 3 GÜN KALDI! 3.500-4.000-4.500-5.500 TL maaş alanlar!

4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur'lu emekli için kritik tahmin! Zamlar peş peşe gelecek! 3 GÜN KALDI! 3.500-4.000-4.500-5.500 TL maaş alanlar!

Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli maaş hesaplamaları hız kazandı. 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamları ile hesaplamalar yeniden değişecek. 4A SGK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı çalışanları ile emekliler içinse 4 ayrı tablo hazırlandı. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 3.500 TL olmuştu. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. İşte, 2023 emekli zammı için hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 18:49 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 18:49
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4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur’lu emekli için kritik tahmin! Zamlar peş peşe gelecek! 3 GÜN KALDI! 3.500-4.000-4.500-5.500 TL maaş alanlar!

Son dakika emekli zam haberleri... 2023 Ocak ayına kısa süre kala emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zammı yeniden hesaplanacak. 4000 TL ve 5000 TL maaş alan vatandaşlar yeni yapılacak olan maaşlarla birlikte 6000 TL bandında bir para alabilirler. Emeklilierde hangi grubun ne kadar maaş alacağı ise ayrı ayrı hesaplanıyor. İşte, 4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur'lu için ayrı ayrı hesaplamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur’lu emekli için kritik tahmin! Zamlar peş peşe gelecek! 3 GÜN KALDI! 3.500-4.000-4.500-5.500 TL maaş alanlar!

Maaş alan emeklilere özel olanaklar dahilinde sunulacak olan imkanların her geçen gün geniş standartlarda sunulması kişilerin ilgisin artıran en önemli detaylar arasında bulunuyor.

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4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur’lu emekli için kritik tahmin! Zamlar peş peşe gelecek! 3 GÜN KALDI! 3.500-4.000-4.500-5.500 TL maaş alanlar!

Zam oranlarıyla beraber kişilere en az %15.91 oranında maaş miktarına yansıyacaktır. Bu oran birçok kişi çok iyi bir sonuç olarak değerlendirilirken bazıları bu artışı yeterli bulmuyor.

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4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur’lu emekli için kritik tahmin! Zamlar peş peşe gelecek! 3 GÜN KALDI! 3.500-4.000-4.500-5.500 TL maaş alanlar!

MEMUR EMEKLİSİ KAÇ PARA ZAM ALACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına dair enflasyon rakamlarını belirtti. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, senelik yüzde 85,51 oldu.

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4A, 4B, 4C SGK ve Bağ-Kur’lu emekli için kritik tahmin! Zamlar peş peşe gelecek! 3 GÜN KALDI! 3.500-4.000-4.500-5.500 TL maaş alanlar!

Böylece memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da netleşmeye başladı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları 4 aylık zam seviyesi belli oldu.