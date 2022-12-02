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Haberler Galeri %70,18 enflasyon beklentisi ile yeniden hesaplandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C maaş zammı...

%70,18 enflasyon beklentisi ile yeniden hesaplandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C maaş zammı...

2023 yılında en düşük memur ve emekli maaş oranlarının nasıl olacağı merak konusu oldu. Yılsonu enflasyon beklentisinin açıklanmasıyla birlikte maaş hesapları yapıldı. Vatandaşlar 2023'te maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2023'te 4A, 4B, 4C maaş zammı hesaplamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 16:58
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%70,18 enflasyon beklentisi ile yeniden hesaplandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C maaş zammı...

Aralık ayına girmemiz ile birlikte yılsonu enflasyon beklentileri ve maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. Vatandaşların gözü gelecek olan son enflasyon verisinde. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyor. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in yazısına göre 2023'te 4A, 4B, 4C maaş zammı hesaplamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%70,18 enflasyon beklentisi ile yeniden hesaplandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C maaş zammı...

5'İNCİ VERİ PAZARTESİ GÜNÜ GELİYOR

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Bu verilerden Kasım enflasyonu pazartesi günü açıklanacak.

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%70,18 enflasyon beklentisi ile yeniden hesaplandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C maaş zammı...

YENİ ANKET GELDİ

Veriler merakla beklenirken, artışa ilişkin yeni ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 70.18 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.55 olarak gerçekleşecek.

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%70,18 enflasyon beklentisi ile yeniden hesaplandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C maaş zammı...

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 18 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 603 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

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%70,18 enflasyon beklentisi ile yeniden hesaplandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C maaş zammı...

Ocak zammı yüzde 19.55 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 987 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 473 liraya çıkacak, 3 bin 500 lira olan taban aylığa tamamlanacak.