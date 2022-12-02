%70,18 enflasyon beklentisi ile yeniden hesaplandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C maaş zammı...

2023 yılında en düşük memur ve emekli maaş oranlarının nasıl olacağı merak konusu oldu. Yılsonu enflasyon beklentisinin açıklanmasıyla birlikte maaş hesapları yapıldı. Vatandaşlar 2023'te maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2023'te 4A, 4B, 4C maaş zammı hesaplamaları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.12.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 16:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL