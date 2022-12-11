Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı Aile Destek Paketi 850-1.250 TL ödemeleri yattı mı?

Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım ödeme tarihleri merak ediyor. Ödemeler her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Bu ay ki ödemelerin hesaplara yatacağı tarih sorgulanıyor. İşte, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı Aile Destek Paketi 850-1.250 TL ödemeleri yattı mı?