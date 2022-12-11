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Haberler Galeri Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı Aile Destek Paketi 850-1.250 TL ödemeleri yattı mı?

Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı Aile Destek Paketi 850-1.250 TL ödemeleri yattı mı?

Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım ödeme tarihleri merak ediyor. Ödemeler her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Bu ay ki ödemelerin hesaplara yatacağı tarih sorgulanıyor. İşte, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı Aile Destek Paketi 850-1.250 TL ödemeleri yattı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 18:21 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 18:21
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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı Aile Destek Paketi 850-1.250 TL ödemeleri yattı mı?

Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı Aile Destek Paketi 850-1.250 TL ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere 12 ay boyunca verilecek olan sosyal yardım parası her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Peki, Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı Aile Destek Paketi 850-1.250 TL ödemeleri yattı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı Aile Destek Paketi 850-1.250 TL ödemeleri yattı mı?

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

''Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı Aile Destek Paketi 850-1.250 TL ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı Aile Destek Paketi 850-1.250 TL ödemeleri yattı mı?

Aralık Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2022? Aralık ayı Aile Destek Paketi 850-1.250 TL ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ