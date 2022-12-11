SAMSUN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | TOKİ Samsun kura ne zaman, saat kaçta? İLKADIM, BAFRA, CANİK nihai isim listesi | TOKİ Samsun ilçe kura takvimi

Samsun TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı Samsunluların gündeminde yoğun bir şekilde yer alıyor. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. Peki TOKİ Samsun kura ne zaman, saat kaçta? Bafra, Merkez, İlkadım, Çarşamba, Canik kura çekimi ne zaman?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 14:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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