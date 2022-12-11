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Haberler Galeri SAMSUN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | TOKİ Samsun kura ne zaman, saat kaçta? İLKADIM, BAFRA, CANİK nihai isim listesi | TOKİ Samsun ilçe kura takvimi

SAMSUN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | TOKİ Samsun kura ne zaman, saat kaçta? İLKADIM, BAFRA, CANİK nihai isim listesi | TOKİ Samsun ilçe kura takvimi

Samsun TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı Samsunluların gündeminde yoğun bir şekilde yer alıyor. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. Peki TOKİ Samsun kura ne zaman, saat kaçta? Bafra, Merkez, İlkadım, Çarşamba, Canik kura çekimi ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 14:29
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SAMSUN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | TOKİ Samsun kura ne zaman, saat kaçta? İLKADIM, BAFRA, CANİK nihai isim listesi | TOKİ Samsun ilçe kura takvimi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişlerinde sıra Samsun iline geldi. 11 Aralık'ta kura çekimi başlayacak olan Samsun'da hangi ilçelerde kaç konut yapılacak? Samsun TOKİ kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir? Samsun TOKİ sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Samsun ilçe kura takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SAMSUN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | TOKİ Samsun kura ne zaman, saat kaçta? İLKADIM, BAFRA, CANİK nihai isim listesi | TOKİ Samsun ilçe kura takvimi

TOKİ SAMSUN CANLI İZLE

TOKİ kura çekilişlerini mevcut youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlıyor. Samsun TOKİ kuraları çekilmeye başlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

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SAMSUN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | TOKİ Samsun kura ne zaman, saat kaçta? İLKADIM, BAFRA, CANİK nihai isim listesi | TOKİ Samsun ilçe kura takvimi

TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Samsun kura çekimi 12-14 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

11 ilçede toplam 4 bin 450 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Samsun BŞB Çok Amaçlı Salon Erol Olçok Katı'nda çekilecek.

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SAMSUN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | TOKİ Samsun kura ne zaman, saat kaçta? İLKADIM, BAFRA, CANİK nihai isim listesi | TOKİ Samsun ilçe kura takvimi

TOKİ SAMSUN İLÇE KURA TAKVİMİ

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

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SAMSUN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | TOKİ Samsun kura ne zaman, saat kaçta? İLKADIM, BAFRA, CANİK nihai isim listesi | TOKİ Samsun ilçe kura takvimi

12 Aralık: İlkadım, Merkez