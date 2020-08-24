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Haberler Galeri Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...

Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...

Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi sürecinde hane başına 1000'er lira desteği içeren Faz 3'teki başvuruların e-devlet üzerinden alınmasıyla birlikte, sosyal yardım almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım paralarının ağustos ayı içerisinde ödeneceği tarihi duyurdu. Peki, Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 23:22 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 23:25
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Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...
Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...

Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sürecinde hane başına 1000'er liralık sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sosyal yardım paralarının ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...
Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Vatandaşlar arasında sosyal yardım desteği ne zaman ödenecek sorusu bir süredir soruluyordu. Bakan Selçuk, yaptığı açıklama ile 24 Ağustos itibarıyla ödemelerin başlayacağını bildirdi. Dolayısıyla sosyal yardım ödemesi bugün itibarıyla sahiplerine ulaşmaya başlıyor.

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Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...
Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...

Bakan Selçuk, sosyal yardım ödemeleri kapsamındaki 5 nakdi sosyal destek programı ile yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90,1 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti. Aynı zamanda Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yapan, muhtaç er ve erbaşların ailelerine de aylık 400 TL olacak şekilde iki aylık periyotlar ile 800 TL destek verildiğini; 24 bin ailenin hesabına toplamda 16,9 milyon yatırılacağını açıkladı.

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Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...
Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...

SOSYAL YARDIM DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal yardım destekleri açıklamalarıyla beraber sosyal yardım ödemelerini kimler alabilir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 5 nakdi destek programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi çeşitli vatandaşlara yardımlar yapılıyor.

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Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...
Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...

Bunlardan bir tanesi de muhtaç asker çocuklarına yönelik yardım programı. Bu program kapsamındaki sosyal yardım desteği ödemeleri ile ilgili de açıklama yapan Selçuk, aylık ödeme miktarının %50 arttırıldığını ve 100 TL'den 150 TL'ye çıktığını kaydetti.