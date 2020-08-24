Bakan Selçuk, sosyal yardım ödemeleri kapsamındaki 5 nakdi sosyal destek programı ile yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90,1 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti. Aynı zamanda Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yapan, muhtaç er ve erbaşların ailelerine de aylık 400 TL olacak şekilde iki aylık periyotlar ile 800 TL destek verildiğini; 24 bin ailenin hesabına toplamda 16,9 milyon yatırılacağını açıkladı.