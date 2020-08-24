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Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...
Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi sürecinde hane başına 1000'er lira desteği içeren Faz 3'teki başvuruların e-devlet üzerinden alınmasıyla birlikte, sosyal yardım almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım paralarının ağustos ayı içerisinde ödeneceği tarihi duyurdu. Peki, Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...
Giriş Tarihi: 24.08.2020 23:22 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 23:25
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Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...
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Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...
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Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...
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Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...
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Sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi ağustos sosyal yardım paraları ödemeleri ne zaman yapılacak? e-devlet yardım...