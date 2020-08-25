İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir 2020? İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

İşsizlik parası almak isteyen kişilerin İŞKUR'a başvuru yapması gerekir. Bu başvurunun internet üzerinden yapılması da mümkündür. Dolayısıyla işsiz kalan kişi İŞKUR'a hiç gitmeden de işsizlik parasına başvurabilir