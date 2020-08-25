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İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir 2020? İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

İşsizlik maaşına başvuru yapacak vatandaşlara, uzmanlar tarafından önemli uyarılar yapılıyor. İşine son verilen kişi, ilk 30 gün içinde işsizlik maaşı için İŞKUR'a gerek bireysel gerekse de internet üzerinden başvuru yapmalı. Aksi takdirde süre aşımı yapıldıktan sonra, işsizlik maaşının alım süresi kısalıyor alır. Peki İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı kaç ay alınır? İşte vatandaşların merakla yanıtını beklediği soruların ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 09:34
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İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir 2020? İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

HAKSIZ ALINAN TUTARLAR FAİZİYLE GERİ ALINIYOR
İşsizlik maaşını haksız alan kişilerden haksız alınan tutarlar faiziyle geri alınıyor. Bu nedenle işsizlik maaşı alanların kurallara uymaları ve İŞKUR'dan gelecek bildirimleri takip etmeleri çok önemli.

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İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir 2020? İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
İşsizlik parası almak isteyen kişilerin İŞKUR'a başvuru yapması gerekir. Bu başvurunun internet üzerinden yapılması da mümkündür. Dolayısıyla işsiz kalan kişi İŞKUR'a hiç gitmeden de işsizlik parasına başvurabilir

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İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir 2020? İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

www.iskur.gov.tr adresinden işsizlik parasına başvuru yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kişi işsizlik parasını hak etmişse kendisine işsizlik parası verilmeye başlanır.

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İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir 2020? İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

30 GÜNLÜK SÜREYİ AŞMAYIN
İşsizlik sigortasına başvuru yapmak için iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemek gerekiyor.

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İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir 2020? İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

Bu süre içerisinde yapılan başvurular İŞKUR tarafından inceleniyor ve gerekli hizmetler için işlemler başlatılıyor.