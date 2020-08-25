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İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir 2020? İşsizlik maaşı kaç ay alınır?
İşsizlik maaşına başvuru yapacak vatandaşlara, uzmanlar tarafından önemli uyarılar yapılıyor. İşine son verilen kişi, ilk 30 gün içinde işsizlik maaşı için İŞKUR'a gerek bireysel gerekse de internet üzerinden başvuru yapmalı. Aksi takdirde süre aşımı yapıldıktan sonra, işsizlik maaşının alım süresi kısalıyor alır. Peki İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı kaç ay alınır? İşte vatandaşların merakla yanıtını beklediği soruların ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 25.08.2020 09:28Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 09:34