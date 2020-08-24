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Kredi faiz oranları 2020 tablosu son dakika: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu?
Son dakika haberleri... Kamu bankaları Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyacı olanlar için düşük faizli kredi imkanı sağladı. Ev ve otomobil almak için bütçesini zorlayanlara kolaylık sağlayan ödeme planlaması sonrasında kredilere yoğun ilgi gösterildi. Taşıt ve konut piyasasında talep patlaması yaşanıyor. Vatandaşlar kredi faiz oranlarında yaşanan son değişiklikleri araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 24.08.2020 22:29 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 22:36
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