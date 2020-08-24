Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kamu bankaları Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın, ihtiyaç-konut-taşıt gibi kredi faiz oranlarında indirime gitmesi piyasaları canladırmayı başarıyor. Koronavirüsün olumsuz etkilediği sektörlerde kredi faiz oranlarının son durumu yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ardından banka kredi faiz oranlarına yansıma merak ediliyor. Ev ve otomobil almak isteyenler son durumu sorguluyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...