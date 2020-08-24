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Haberler Galeri Kredi faiz oranları 2020 tablosu son dakika: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu?

Kredi faiz oranları 2020 tablosu son dakika: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu?

Son dakika haberleri... Kamu bankaları Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyacı olanlar için düşük faizli kredi imkanı sağladı. Ev ve otomobil almak için bütçesini zorlayanlara kolaylık sağlayan ödeme planlaması sonrasında kredilere yoğun ilgi gösterildi. Taşıt ve konut piyasasında talep patlaması yaşanıyor. Vatandaşlar kredi faiz oranlarında yaşanan son değişiklikleri araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 22:29 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 22:36
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Kredi faiz oranları 2020 tablosu son dakika: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kamu bankaları Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın, ihtiyaç-konut-taşıt gibi kredi faiz oranlarında indirime gitmesi piyasaları canladırmayı başarıyor. Koronavirüsün olumsuz etkilediği sektörlerde kredi faiz oranlarının son durumu yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın politika faizi kararının ardından banka kredi faiz oranlarına yansıma merak ediliyor. Ev ve otomobil almak isteyenler son durumu sorguluyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi faiz oranları 2020 tablosu son dakika: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.18

Taşıt kredisi: 1.17

Konut kredisi: 1.09

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Kredi faiz oranları 2020 tablosu son dakika: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu?

HALKBANK FAZİ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.99

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Kredi faiz oranları 2020 tablosu son dakika: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.18

Taşıt kredisi: 1.65

Sarıpanjur konut kredisi: 0.99

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Kredi faiz oranları 2020 tablosu son dakika: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt- konut kredi faiz oranları son durum, ne kadar oldu?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.3

Taşıt kredisi: 1.2

Ev kredisi: 1.15