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5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? A4, 4B, 4C ödeme takvimi...
Emeklilere müjde son dakika duyuruldu! "5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve emekli sandığından emekli olan çalışanlara 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. Peki, 5 bin TL ikramiye en zaman yatacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.12.2023 06:34Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 06:50