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Haberler Galeri 5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? A4, 4B, 4C ödeme takvimi...

5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? A4, 4B, 4C ödeme takvimi...

Emeklilere müjde son dakika duyuruldu! "5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve emekli sandığından emekli olan çalışanlara 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. Peki, 5 bin TL ikramiye en zaman yatacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 06:50
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5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? A4, 4B, 4C ödeme takvimi...

Çalışan emeklilere müjde geldi! 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak ödemeler SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin tahsis numarasına göre yatıyor. Binlerce vatandaş, ödemelerin yatacağı tarihi araştırıyor. Peki 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? A4, 4B, 4C ödeme takvimi...

YASALAŞTI!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesini içeriyor. Hızlı bir onay sürecinin ardından, teklif Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

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5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? A4, 4B, 4C ödeme takvimi...

Bu kapsamda, 4 milyon 680 bin çalışan emekliye yapılacak olan ikramiye ödemelerinin yılbaşı öncesi gerçekleştirilmesinin önü açıldı.

Yasalaşan düzenleme ile birlikte emekli vatandaşlar, ekonomik desteklerini alacakları ikramiyeleri daha erken bir tarihte hesaplarında görebilecekler.

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5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? A4, 4B, 4C ödeme takvimi...

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA!

Çalışan emekliye ikramiye tarihi konusunda konuşan Bakan Işıkhan, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2 gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

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5 BİN TL İKRAMİYE SON DAKİKA: Çalışan ve çiftçi emeklisine ikramiye ne zaman yatacak? A4, 4B, 4C ödeme takvimi...

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık.

Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık."