İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumların listesi…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe istihdam sağlamak amacıyla 14 farklı ilde İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik kadrolarına personel alımı gerçekleştirecek. Toplamda 20 farklı ilanla hayata geçirilecek olan bu alımlar, en az lise mezunu olan adaylara kapılarını açıyor. Başvurular için Türkiye İş Kurumu üzerinden detaylı bilgiler sunulurken, adaylardan herhangi bir KPSS puanı şartı aranmıyor. Sağlık sektöründeki nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bu alımların başvuru süreci ve diğer detaylar ilanlarla birlikte duyurulacak İşte ilanlara ilişkin merak edilen detaylar…