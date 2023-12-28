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Haberler Galeri İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumların listesi…

İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumların listesi…

İŞKUR, lise mezunu adaylara kapılarını açıyor! İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri, Paramedik kadrolarına yönelik personel alımı duyurusunu gerçekleştirdi. Bu ilanlar için KPSS puanı aranmayacak ve başvurular 14 farklı ilde istihdam sağlayacak. İşte merak edilen ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 28.12.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 09:20
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İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumların listesi…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sağlık sektöründe istihdam sağlamak amacıyla 14 farklı ilde İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik kadrolarına personel alımı gerçekleştirecek. Toplamda 20 farklı ilanla hayata geçirilecek olan bu alımlar, en az lise mezunu olan adaylara kapılarını açıyor. Başvurular için Türkiye İş Kurumu üzerinden detaylı bilgiler sunulurken, adaylardan herhangi bir KPSS puanı şartı aranmıyor. Sağlık sektöründeki nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bu alımların başvuru süreci ve diğer detaylar ilanlarla birlikte duyurulacak İşte ilanlara ilişkin merak edilen detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumların listesi…

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek hastane personel alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=&workCode=2062&pageNumber=1 adresine giriş yapın. Açılan sayfada ilanlar listelenecekti. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın.

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İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumların listesi…

E-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru sürecini kolayca tamamlayın.

BAŞVURU EKRANI

HANGİ İLLLERDE ALIM YAPILACAK?

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İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumların listesi…

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik (VAN) SON BAŞVURU TARİHİ: 16 OCAK 2024

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İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumların listesi…

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik (DENİZLİ) SON BAŞVURU TARİHİ: 10 OCAK 2024