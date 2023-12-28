28 Aralık 2023, Perşembe
İŞKUR hastaneleri açıkladı! 14 farklı ilde lise mezunu personel alımı başvuruları başladı! İşte alım yapacak kurumların listesi…
İŞKUR, lise mezunu adaylara kapılarını açıyor! İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri, Paramedik kadrolarına yönelik personel alımı duyurusunu gerçekleştirdi. Bu ilanlar için KPSS puanı aranmayacak ve başvurular 14 farklı ilde istihdam sağlayacak. İşte merak edilen ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 28.12.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 09:20
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