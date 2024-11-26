Sosyal yardım ödemelerine 2025 zammı: Miktarlar değişiyor! Evde bakım, 65 yaş aylığı, Engelli maaşı...

Ocak Ayındaki Maaş Artışı Nasıl Hesaplanacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, ocak maaş artışları temel olarak son altı aylık enflasyon oranına dayalı olarak hesaplanacak. Ekim ayı itibarıyla, 4 aylık enflasyon oranı %12,06 olarak belirlenmişti. Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileriyle birlikte, bu oran kesinleşecek ve memurlar, emekliler ile sosyal yardım alanlar için yeni maaş artışları belirlenecek. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış da aynı şekilde 6 aylık enflasyon oranına göre yapılacak.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %44 olarak açıklamasıyla birlikte, bu oran üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda memur maaş artışı %11,25 olarak belirleniyor. Bu oran, tüm sosyal destek ödemelerine de yansıyacak.