26 Kasım 2024, Salı
Sosyal yardım ödemelerine 2025 zammı: Miktarlar değişiyor! Evde bakım, 65 yaş aylığı, Engelli maaşı...
2024 Ocak ayında, milyonlarca memur ve emekli enflasyona bağlı maaş artışlarıyla birlikte gelirlerinde önemli bir artış yaşayacak. Bu artış yalnızca maaşları değil, aynı zamanda sosyal yardımları da kapsayacak. Emekli Sandığı emeklileri, memurlar ve emekli memurlar için hesaplanan enflasyon oranları, sosyal desteklerin de yükselmesine olanak tanıyacak. Peki kim ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:19