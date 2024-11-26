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Sosyal yardım ödemelerine 2025 zammı: Miktarlar değişiyor! Evde bakım, 65 yaş aylığı, Engelli maaşı...

2024 Ocak ayında, milyonlarca memur ve emekli enflasyona bağlı maaş artışlarıyla birlikte gelirlerinde önemli bir artış yaşayacak. Bu artış yalnızca maaşları değil, aynı zamanda sosyal yardımları da kapsayacak. Emekli Sandığı emeklileri, memurlar ve emekli memurlar için hesaplanan enflasyon oranları, sosyal desteklerin de yükselmesine olanak tanıyacak. Peki kim ne kadar alacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:19
Sosyal yardım ödemelerine 2025 zammı: Miktarlar değişiyor! Evde bakım, 65 yaş aylığı, Engelli maaşı...

2024 Ocak ayında, milyonlarca vatandaşı etkileyen sosyal yardım ödemeleri önemli bir artış gösterecek. 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi sosyal yardımlar yüzde 11,25 oranında artacak. Bu artışla birlikte, ihtiyaç sahiplerinin gelirinde kayda değer bir iyileşme sağlanacak.

Sosyal yardım ödemelerine 2025 zammı: Miktarlar değişiyor! Evde bakım, 65 yaş aylığı, Engelli maaşı...

Ocak Ayındaki Maaş Artışı Nasıl Hesaplanacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, ocak maaş artışları temel olarak son altı aylık enflasyon oranına dayalı olarak hesaplanacak. Ekim ayı itibarıyla, 4 aylık enflasyon oranı %12,06 olarak belirlenmişti. Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileriyle birlikte, bu oran kesinleşecek ve memurlar, emekliler ile sosyal yardım alanlar için yeni maaş artışları belirlenecek. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış da aynı şekilde 6 aylık enflasyon oranına göre yapılacak.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %44 olarak açıklamasıyla birlikte, bu oran üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda memur maaş artışı %11,25 olarak belirleniyor. Bu oran, tüm sosyal destek ödemelerine de yansıyacak.

Sosyal yardım ödemelerine 2025 zammı: Miktarlar değişiyor! Evde bakım, 65 yaş aylığı, Engelli maaşı...

Yıl Sonu Enflasyon Tahminleri Artıyor

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini %41,5'ten %44'e revize etti. Bu durum, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışları doğrudan etkiliyor. Aynı zamanda, bu artışın sosyal yardım alan vatandaşlar için de geçerli olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalara göre, 6 aylık enflasyon oranı %15,45 olarak hesaplanıyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memurların maaşlarına yapılacak fark artışını da belirleyecek.

Sosyal yardım ödemelerine 2025 zammı: Miktarlar değişiyor! Evde bakım, 65 yaş aylığı, Engelli maaşı...

Refah Payı ve Eşitleme Beklentisi

Geçtiğimiz yıl düşük kalan artışlar sonrası, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları ilave puanlarla memurlarla eşitlenmişti. Bu yıl, memurlar için de benzer bir iyileştirme yapılması gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının, memurlarla eşitlenmesi ve üzerine refah payı eklenmesi bekleniyor. Bu karar, 3 Ocak'tan sonra yapılacak düzenlemelerle yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Sosyal yardım ödemelerine 2025 zammı: Miktarlar değişiyor! Evde bakım, 65 yaş aylığı, Engelli maaşı...

Ocak'ta Beklenen Artış: Kim Ne Kadar Alacak?

Merkez Bankası'nın tahminine göre, Ocak ayında yapılacak artışla birlikte sosyal yardımlar da önemli ölçüde yükselecek. İşte yeni yılın ilk ayında yapılan artışlar sonrası sosyal destek ödemeleri:

65 Yaş Aylığı: Mevcut 4.181 TL, %11,25 artışla 4.652 TL

Evde Bakım Desteği: Mevcut 9.077 TL, %11,25 artışla 10.100 TL

Kronik Hastalık Yardımı: Mevcut: 9.077, %11.25 Artışla: 10.100

Sosyal yardım ödemelerine 2025 zammı: Miktarlar değişiyor! Evde bakım, 65 yaş aylığı, Engelli maaşı...

Engelli Yakını Aylığı: Mevcut 3.338 TL, %11,25 artışla 3.713 TL

%40-69 Arası Engelli Aylığı: Mevcut 3.338 TL, %11,25 artışla 3.713 TL

%70 ve Üstü Engelli Aylığı: Mevcut 5.007 TL, %11,25 artışla 5.570 TL

Sosyal yardım ödemelerine 2025 zammı: Miktarlar değişiyor! Evde bakım, 65 yaş aylığı, Engelli maaşı...

Çocuklar İçin Yardımlar:

Okul öncesi: 4.312 TL → 4.797 TL

İlköğretim: 6.468 TL → 7.195 TL

Ortaöğretim: 6.899 TL → 7.675 TL

Yükseköğretim: 7.761 TL → 8.634 TL

Sosyal yardımlar arasındaki bu artış, ihtiyaç sahipleri için önemli bir iyileştirme sağlayacak.

Sosyal yardım ödemelerine 2025 zammı: Miktarlar değişiyor! Evde bakım, 65 yaş aylığı, Engelli maaşı...

Memurlara Yeni Aile Yardımı

Ocak ayında yapılacak maaş artışları yalnızca maaşlarla sınırlı kalmayacak. Memurlara ödenen aile yardımlarında da önemli artışlar bekleniyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre, eş için verilen aile yardımı 2.063 TL'den 2.295 TL'ye çıkacak. Ayrıca, 0-6 yaş arasındaki çocuklar için aile yardımı 436,90 TL'den 504,96 TL'ye yükselecek. 6 yaş üstü çocuklar içinse bu ödeme 226,95 TL'den 252,48 TL'ye çıkacak.