Asgari ücrete 5+1’lik maaş tablosu! 2025 Ocak zammında anahtar formüller oluştu: İlk toplantı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Toplanacağı Tarih

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında toplanacak.

Komisyon, 15 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 5'ini işçi tarafını temsil eden Türk-İş belirliyor. Komisyon dört toplantı gerçekleştirecek ve nihai karar Aralık ayında açıklanacak. Çalışanlar ve işverenler bu toplantılarda alınacak kararı büyük bir dikkatle takip edecek.