25 Kasım 2024, Pazartesi
Asgari ücrete 5+1'lik maaş tablosu! 2025 Ocak zammında anahtar formüller oluştu: İlk toplantı ne zaman?
2025 yılı asgari ücret zammı, milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamalarda, enflasyonun üzerinde bir artış hedeflediklerini belirterek, bu yıl asgari ücretliye yapılacak zammın oranı hakkında ipuçları verdi. Başkan Erdoğan'ın ifadeleri, yıl sonu enflasyon tahminleri ve 2025 asgari ücretine ilişkin hesaplamaları gündeme getirdi.
Giriş Tarihi: 25.11.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:32