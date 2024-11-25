25 Kasım 2024, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri Asgari ücrete 5+1'lik maaş tablosu! 2025 Ocak zammında anahtar formüller oluştu: İlk toplantı ne zaman?

Asgari ücrete 5+1'lik maaş tablosu! 2025 Ocak zammında anahtar formüller oluştu: İlk toplantı ne zaman?

2025 yılı asgari ücret zammı, milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamalarda, enflasyonun üzerinde bir artış hedeflediklerini belirterek, bu yıl asgari ücretliye yapılacak zammın oranı hakkında ipuçları verdi. Başkan Erdoğan'ın ifadeleri, yıl sonu enflasyon tahminleri ve 2025 asgari ücretine ilişkin hesaplamaları gündeme getirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:32
Asgari ücrete 5+1’lik maaş tablosu! 2025 Ocak zammında anahtar formüller oluştu: İlk toplantı ne zaman?

2024 yıl sonu enflasyon oranı için iki farklı tahmin bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Orta Vadeli Programı (OVP) enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak açıklanırken Merkez Bankası'nın tahmini ise yüzde 44 civarında.

Bu rakamlar 2025 yılı için yapılacak asgari ücret zammının temelini oluşturacak. Başkan Erdoğan'ın açıklamasında, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesinin önemine vurgu yaparak 2025 yılı için zammın enflasyon oranlarının üzerinde olacağını söyledi.

Asgari ücrete 5+1’lik maaş tablosu! 2025 Ocak zammında anahtar formüller oluştu: İlk toplantı ne zaman?

Erdoğan'dan Zammın Arkasındaki Vizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı hakkında yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadeleye devam edeceklerini ve vatandaşın alım gücünü artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Geçen yıl yapılan yüzde 107.5'lik zammın ardından bu yıl da yüzde 49'luk bir artış yapıldığını belirten Erdoğan, 2025'te de benzer bir yaklaşım izleyeceklerini vurguladı. Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın alım gücünü enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde de aynı prensiplerle hareket edeceğiz," dedi.

Asgari ücrete 5+1’lik maaş tablosu! 2025 Ocak zammında anahtar formüller oluştu: İlk toplantı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Toplanacağı Tarih

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında toplanacak.

Komisyon, 15 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 5'ini işçi tarafını temsil eden Türk-İş belirliyor. Komisyon dört toplantı gerçekleştirecek ve nihai karar Aralık ayında açıklanacak. Çalışanlar ve işverenler bu toplantılarda alınacak kararı büyük bir dikkatle takip edecek.

Asgari ücrete 5+1’lik maaş tablosu! 2025 Ocak zammında anahtar formüller oluştu: İlk toplantı ne zaman?

Enflasyon Üzerinde Zam Hesapları

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, 2025 yılı için yapılacak asgari ücret zammı konusunda çeşitli tahminler ortaya atıldı. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, farklı zam oranlarıyla asgari ücretin nasıl şekilleneceği hesaplandı. İşte birkaç olasılık:

Yüzde 41.5 Artış Durumunda:

Net: 24.058 TL
Brüt: 28.303,54 TL
İşverene toplam maliyet: 33.256,66 TL

Asgari ücrete 5+1’lik maaş tablosu! 2025 Ocak zammında anahtar formüller oluştu: İlk toplantı ne zaman?

Yüzde 42.5 Artış Durumunda:

Net: 24.228,02 TL
Brüt: 28.503,56 TL
İşverene toplam maliyet: 33.491,69 TL

Yüzde 43 Artış Durumunda:

Net: 24.313,03 TL
Brüt: 28.603,58 TL
İşverene toplam maliyet: 33.609,20 TL

Asgari ücrete 5+1’lik maaş tablosu! 2025 Ocak zammında anahtar formüller oluştu: İlk toplantı ne zaman?

Yüzde 44 Artış Durumunda:

Net: 24.483,05 TL
Brüt: 28.803,60 TL
İşverene toplam maliyet: 33.844,23 TL

Yüzde 45 Artış Durumunda:

Net: 24.653,07 TL
Brüt: 29.003,63 TL
İşverene toplam maliyet: 34.079,26 TL

Asgari ücrete 5+1’lik maaş tablosu! 2025 Ocak zammında anahtar formüller oluştu: İlk toplantı ne zaman?

Yüzde 46 Artış Durumunda:

Net: 24.823,10 TL
Brüt: 29.203,65 TL
İşverene toplam maliyet: 34.314,29 TL

Bu tahminler, asgari ücretli çalışanların maaşlarının ne kadar artabileceğine dair önemli ipuçları veriyor.