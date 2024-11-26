GSS Prim Borçları silindi mi, ne zaman silinecek? GSS prim borcu affı geldi mi, şartları neler?

Yeni Düzenleme Vatandaşı Rahatlatacak Mı?

Uzmanlar, yeni düzenlemenin ekonomik olarak zor durumda olan bireyler için rahatlatıcı bir adım olduğunu belirtiyor. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "GSS prim affı ve borç erteleme süreci, birçok vatandaş için önemli bir rahatlama sağlayacaktır. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte prim tutarlarında bir artış da bekleniyor. Bu da, özellikle düşük gelirli bireyler için ek bir yük getirebilir" dedi.