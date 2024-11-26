26 Kasım 2024, Salı
GSS Prim Borçları silindi mi, ne zaman silinecek? GSS prim borcu affı geldi mi, şartları neler?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar için hükümetten önemli bir adım geliyor. Son dakika gelişmelerine göre, yaklaşık 2 milyar TL'lik borç faiziyle birlikte silinebilir. GSS prim borcu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için ödenmesi gereken primlerin zamanında ödenmemesi durumunda birikerek oluşan borçlardır. İşte GSS borçlarıyla ilgili son gelişmeler ve detaylar.
Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:40