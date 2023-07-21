Sosyal yardım ödemeleri: Aile Destek, Dul ve Yetim aylığı, Evde Bakım... Miktarlar yükseldi, %17... zam müjdesi geldi! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar!
Emekli memur ve asgari ücrete yapılan Temmuz 2023 maaş zammının ardından sosyal yardım ödemeleri de yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ödemelerinin güncel zamlı miktarlarını duyurdu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre ödeme miktarları da yeniden güncellenmiş oldu. Sosyal yardım ödemelerinden faydalanan milyonlarca kişi, zamlı miktarları araştırıyor,. Peki Aile Destek, Dul ve yetim aylığı, Evde Bakım ne kadar oldu 2023? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 21.07.2023
15:26 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
15:27
Temmuz ayıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına zam yapıldı. BMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan düzenlemeyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı. İhtiyacı olan vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemelerinin bazılarında ise tutarlar Temmuz ayıyla birlikte yükselişe geçti. İşte 2023 zamlı sosyal yardım ödemeleri hakkında detaylı bilgiler...
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOSYAL YARDIM AÇIKLAMASI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Soru: Türkiye'de Medeni Kanununa göre evin geçiminden mesul olan koca, fakat eş vefat ettiğinde ve bu arada tabii Türkiye sosyolojisinde bugün yaşı 65-70 üzerinde olan hanımlar çalışmıyorlar. Dolayısıyla çalışma hayatları olmadığı için bir emekli maaşları yok ve eşlerinden emekli maaşı alıyorlar. Fakat dul olduklarında bugün en düşük emekli maaşı 7 bin 500 ama dul bir hanım 6 bin 300 lira alıyor eşinin maaşını daha düşük alıyor. Bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmayacağını sormak istiyorum. Onların adına. Çünkü eş kendi çalışınca eşinin maaşını düşük alması anlaşılabilir. Aman hiç çalışmadığında evin reisi erkek vefat ettiğinde geriye kalan eş bir parça mağdur kalıyor.
Başkan Erdoğan: Türkiye'de aileye ve kadına Cumhuriyet tarihinde en fazla değer ve sosyal yardım AK Parti hükümetleri döneminde verilmiştir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz, topyekûn bir kalkınmayı hedefledik ve hedefimize ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sosyal hizmet modellerimizle düşük gelirli bireyleri ve aileleri ihtiyaçları doğrultusunda hep destekledik, hep destekleyeceğiz. Bunun adımları atıyoruz. Aile ve Gençlik Bankamız da bunun en somut adımı olacak.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerimiz de başladı. Bir yıl daha sürecek bu programımızın başlangıcından bu yana yaklaşık 4 milyon haneye sağlanan destek tutarı 40 milyar lirayı buldu. Fakat sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını 1997 liradan 2 bin 348 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olan vatandaşların aylığının 1594 liradan 1874 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığını 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya yükselttik. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. O da Aile ve Gençlik Bankasını kurmak. Bizim doğal gaz, bunun yanında petrolden gelirin belli bir bölümünü biz bu Aile ve Gençlik Bankası kapsamına aktaracağız. Oradan da bu tür hanımlara ve gençlere bunu tahsis edeceğiz. Bu işin en güzel örneği veren ülke de Norveç'tir. Norveç bu işi başarıyla sürdürüyor. Onun bütün petrol gelirlerinin belli bir kısmı rezerv olarak tamamen gençlere ayrılır. Gelecek kuşaklara ayrılır. Şimdi bunun bir benzerini de inşallah Aile ve Gençlik Bankasıyla ülkemizde yapacağız. Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modellerinden yararlanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor."
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 3.92, 6 aylık enflasyonu da yüzde 19.77 olarak açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.