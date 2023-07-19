İki ilde heyecanlandıran sızıntı! Rus petrollerine eş değer petrol varlığı var

"SONDAJLA BİRLİKTE PETROLÜN YÜZEYE ÇIKARILMASI GEREKİYOR"

Bölgede petrolün kokusunun bile hissedilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Nafiz Maden, "Geçtiğimiz günlerde Bayburt ili merkeze bağlı Aşağı Çimağıl ve Orta Çimağıl köylerindeki sahalarda bir jeofizik ve jeolojik yüzey çalışmaları yapmak üzere Prof. Dr. Enver Akaryalı ile birlikte bölgeye gittik. Çünkü 1926 ve 1930'lu yıllarda bölgede yapılan petrol ihbarları üzerine MTA'nın çalışmaları vardı. MTA yaptığı çalışmalarda bu bölgede petrol sızıntısının olduğunu fakat bölgede petrol içerecek herhangi bir rezervuar kapanın olmadığını söylediler. Fakat biz yaptığımız çalışmada raporda bahsedildiğinin aksine farklı jeolojik yaşlara ait farklı yapıların olduğunu gözlemledik. Burada bir fay hattı mevcut ve yer altındaki rezervuardan petrol bu bölgede sızıyor. Bizim bu çalışmayı yapmaktaki amacımız şuydu: Bu bölgede TPAO'nun daha önce herhangi bir 2 boyutlu, 3 boyutlu sismik çalışması yok. Buraya TPAO'nun mühendislerini ve deneyimli uzmanlarını davet ederek detaylı çalışmalarla buranın petrol potansiyelinin ortaya koyulmasını amaçladık. Biz bölgeye gittiğimizde su üzerinde küçük sızıntılar olduğunu gördük. Daha detaylı çalışmalarda kaynağa yakın alanlarda daha büyük sızıntılar olduğunu gözlemledik. Hatta o bölgede petrolün kokusunu dahi hissedebiliyorsunuz, uzman olmanıza gerek yok. Dolayısıyla burada petrolün varlığını ortaya çıkarabilmek için nihayetinde bir sismik çalışma ve bunun sonucunda sondaj çalışmasıyla petrolün yüzeye çıkarılması gerekiyor" dedi.