O maddelere onay çıktı! 2. Torba yasada emeklilik müjdesi! EYT, Bağkur affı, taşerona kadro, 1999 sonrası sigortalı olanlar...

2. Torba yasa maddeleri hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte Türkiye'nin emeklilik sistemi için iki önemli dev reform gündeme gelmeye hazırlanıyor. Hükümetin, prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili getireceği iki yenilik, torba yasa içerisinde yer alacak. Ayrıca, yeni torba yasanın kadınların erken emekliliği ve taşeron sorunu gibi toplumun çoğunluğunu ilgilendiren birçok soruna çözüm olması bekleniyor. Peki, 2. torba yasa maddeleri neler?, 2. torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...