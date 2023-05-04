04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

"Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı Mayıs ödemesi için bekleyiş sürüyor. 850 - 1250 TL arasındaki tutar, genellikle her ayın ilk 10 günü yatmakta. Peki, Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 08:44
  • 1
  • 12
Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

"Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ayın başında yatarken, vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama bekliyor. Peki, Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

  • 3
  • 12
Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

  • 4
  • 12
Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

  • 5
  • 12
Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.