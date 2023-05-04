04 Mayıs 2023, Perşembe
Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
"Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı Mayıs ödemesi için bekleyiş sürüyor. 850 - 1250 TL arasındaki tutar, genellikle her ayın ilk 10 günü yatmakta. Peki, Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 08:44
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