HaberlerGaleriEv hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?
Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?
"Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev hanımlarının kaç yıl sigortalı olması gerekecek? Çocuk sayısına göre değişen erken emeklilikte asıl amaç ailenin korunması olmakta. Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak aile koruma kalkanı programında daha az ödeyerek daha erken emeklilik fırsatı sağlanacak. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalanlara emeklilik var mı, yok mu?