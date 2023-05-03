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Haberler Galeri Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?

Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?

"Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev hanımlarının kaç yıl sigortalı olması gerekecek? Çocuk sayısına göre değişen erken emeklilikte asıl amaç ailenin korunması olmakta. Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak aile koruma kalkanı programında daha az ödeyerek daha erken emeklilik fırsatı sağlanacak. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalanlara emeklilik var mı, yok mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 21:39
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Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?

"Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda atacağımız adımlar olacak. Emeklilik primlerinin bir kısmını biz ödeyeceğiz. Aile bizim kutsalımız." ifadelerini kullandı. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?

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Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?

Bağkur'da ise 58 daşında kadınlar emekli oluyor. AK Parti 2023 seçim beyannamesinde yer alan aile koruma kalkanı programı kapsamında ev hanımlarına erken emeklilik getirilmesi yer aldı. Buna göre ev hanımlarının sigorta prim sürelerini kısaltacak ödemelerin bir kısmını devlet yapacak.

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Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?

KADINLARDA ERKEN EMEKLİLİKLE KAÇ ÇOCUK OLMALI?

25 yıl evli kalanlar emekli olabilir mi sorusu da cevaplandı. Hiç çalışmamış ev hanımları da erken emekli olabilecek.

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Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?

Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bu şartlardan birisi işe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, diğeri belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın geçmesi. SSK kapsamındaki bu emeklilik şartları 9 Eylül 1999'dan sonra değişikliğe uğradı ve yıl şartı ortadan kalktı.

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Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?

KADINLARDA ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Hiç çalışmamış ev hanımlarının erken emekli olabilmesi için bir şart var o da isteğe bağlı sigorta. İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.