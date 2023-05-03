"Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda atacağımız adımlar olacak. Emeklilik primlerinin bir kısmını biz ödeyeceğiz. Aile bizim kutsalımız." ifadelerini kullandı. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular başladı mı? 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, yok mu?