Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi | 5 MAYIS Evde Bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet/SMS sorgulama ekranı

Evde yakınına bakana devlet tarafından maaş bağlanarak destek sağlanmaktadır. Şartları sağlayan vatandaşlara her ay belirli bir düzene göre bu maaşlar aktarılmakta. Ayrıca evde yakınına bakan vatandaşlara iki müjde geldi. Temmuz'da memur maaşlarının artış oranına göre 5.637 ila 5.854 TL arasında para ceplerine girecek. Bir diğeri ise sigortalı olmanın önü açıldı. İşte tüm detaylar...