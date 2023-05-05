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Haberler Galeri Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi | 5 MAYIS Evde Bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet/SMS sorgulama ekranı

Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi | 5 MAYIS Evde Bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet/SMS sorgulama ekranı

Evde yakınına bakana devlet tarafından maaş bağlanarak destek sağlanmaktadır. Şartları sağlayan vatandaşlara her ay belirli bir düzene göre bu maaşlar aktarılmakta. Ayrıca evde yakınına bakan vatandaşlara iki müjde geldi. Temmuz'da memur maaşlarının artış oranına göre 5.637 ila 5.854 TL arasında para ceplerine girecek. Bir diğeri ise sigortalı olmanın önü açıldı. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:59
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Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi | 5-6-7-8 MAYIS Evde Bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet/SMS sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi araştırılan konuların başında yer alıyor. Evde engelli, hasta ya da yaşlı yakınına bakan vatandaşlara yönelik düzenlenen evde bakım parası şartları sağlayanlara belli bir düzene göre yatıyor. Ayrıca hayata geçecek olan yaşlı bakım sigortasıyla birlikte evde yakınına bakanlara sigorta müjdesi de geldi. Peki mayıs ayı evde bakım parası yattı mı, ne zaman? Evde yakınına bakana sigorta var mı?

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Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi | 5-6-7-8 MAYIS Evde Bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet/SMS sorgulama ekranı

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım parası ödememe işlemlerine her ayın 15'inde başlıyor. Ödemeler ise illere göre değişkenlik gösterirken 31 Mayıs tarihine kadar ödemeler hesaplara yatırılacak.

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Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi | 5-6-7-8 MAYIS Evde Bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet/SMS sorgulama ekranı

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

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Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi | 5-6-7-8 MAYIS Evde Bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet/SMS sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

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Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi | 5-6-7-8 MAYIS Evde Bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet/SMS sorgulama ekranı

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.