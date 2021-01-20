Son dakika: Bakan müjdeyi verdi! Esnafın beklediği ödemeler başlıyor...

Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerini ocak ayı içinde planladıklarını hatırlatan Pekcan, "Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. Bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.