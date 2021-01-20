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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bakan müjdeyi verdi! Esnafın beklediği ödemeler başlıyor... Son dakika: Bakan müjdeyi verdi! Esnafın beklediği ödemeler başlıyor...
Milyonlarca esnafın başvuruda bulunduğu gelir kaybı ödemeleri bugün başlıyor. Ticaret Bakanı Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu. Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemeleri için müjde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu.
Giriş Tarihi: 20.01.2021 20:26
Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerini ocak ayı içinde planladıklarını hatırlatan Pekcan, "Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. Bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ESNAF GELİR VE KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Program sonunda basın mensuplarının esnaf ve sanatkarlara verilecek gelir kaybı destekleriyle alakalı sorusunu cevaplayan Bakan Pekcan, "Bugün itibariyle esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteklerini ödemeye başlamış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ocak ayını ödemeye başladık. Bundan sonra da üç ay boyunca bunları ödemeye devam edeceğiz" dedi.
GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI
Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.
Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.
Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.
Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.