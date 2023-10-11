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SOSYAL YARDIM BAŞVURU SAYFASI E-DEVLET | Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır 2023? Erzak gıda, yakacak, eğitim, para yardımı...
"Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Türkiye'de yaşayan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek adına birçok kurum, dernek, vakıf ve iş insanı sosyal yardımlar yapmaktadır. İşte, başvuruları e-Devlet üzerinden alınan sosyal yardımlar...