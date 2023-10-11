11 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bankaların mevduat faiz oranları açıklandı! Paranız ikiye katlanacak! 50 bin TL'nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

Bankaların mevduat faiz oranları açıklandı! Paranız ikiye katlanacak! 50 bin TL'nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

"En yüksek faiz veren bankalar hangileri?" sorusu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Tasarruf sahiplerinin merakla beklediği son dakika gelişmesi geldi: Bankaların faiz oranları açıklandı! Birçok kişi gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak ve gelirlerini artırmak amacıyla paralarını bankalara mevduat olarak yatırıyor. İşte, 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi...

Giriş Tarihi: 11.10.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 10:38
  • 1
  • 15
Bankaların mevduat faiz oranları açıklandı! Paranız ikiye katlanacak! 50 bin TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

"En yüksek faizi hangi banka veriyor 2023?" sorusu, tasarruf sahipleri tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Nakit birikimleri güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları cazip bir seçenek olabilir. İşte, 50 bin TL'nin 32 ve 92 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağını hesapladık.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Bankaların mevduat faiz oranları açıklandı! Paranız ikiye katlanacak! 50 bin TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

MEVDUAT HESABI, VADELİ MEVDUAT NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

  • 3
  • 15
Bankaların mevduat faiz oranları açıklandı! Paranız ikiye katlanacak! 50 bin TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir...

  • 4
  • 15
Bankaların mevduat faiz oranları açıklandı! Paranız ikiye katlanacak! 50 bin TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

Müşteri vadeli hesaplar içerisinden de dilediği vakit para çekme yetkisine sahiptir. Ancak vadenin bitiminden önce para çekmek istenmesi durumunda kazanılan faiz üstünden indirim yapılır ya da faiz hakkı kaybedilir.

  • 5
  • 15
Bankaların mevduat faiz oranları açıklandı! Paranız ikiye katlanacak! 50 bin TL’nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...

50 BİN TL'YE NE KADAR KAZANIRIM? 32 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ

Akbank

Vadeli Hesap TL

Faiz Oranı: %40,00

Net Kazanç: 1.665,75 TL

Vade Sonu Tutar: 51.665,75 TL