HaberlerGaleriBankaların mevduat faiz oranları açıklandı! Paranız ikiye katlanacak! 50 bin TL'nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...
Bankaların mevduat faiz oranları açıklandı! Paranız ikiye katlanacak! 50 bin TL'nin 32- 92 günlük mevduat getirisi...
"En yüksek faiz veren bankalar hangileri?" sorusu yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Tasarruf sahiplerinin merakla beklediği son dakika gelişmesi geldi: Bankaların faiz oranları açıklandı! Birçok kişi gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak ve gelirlerini artırmak amacıyla paralarını bankalara mevduat olarak yatırıyor. İşte, 50 bin liranın 32 ve 92 günlük mevduat getirisi...
Giriş Tarihi: 11.10.2023 10:38Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 10:38