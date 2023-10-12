SGK, SSK Bağkur’luya zam müjdesi! En düşük emekli maaşına yeni düzenleme! 2024 Ocak’ta ek zam + refah payı! 7.500 TL alanlar...

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ve iyileştirme çalışmaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir önem taşıyor. 7500 TL üzeri emekli maaşlarına yapılacak zam oranları merak konusu olurken, konuya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. İşte, Başkan Erdoğan'dan emekli zammına yönelik önemli açıklamalar...