Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, ödeme bekleyen binlerce kişi için sevindiren haberi paylaştı. Aile destek yardımının ödeme tarihi ve yeni yılda artış olup olmayacağı hak sahiplerinin en önemli gündem maddesi oldu. Peki, sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?