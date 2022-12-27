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Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?

Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, yardıma ihtiyacı olan hanelerin gelir durumlarına göre ödenen aile destek yardımı 850 TL-1.250 TL olarak güncellendi. Peki, Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 01:28 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 01:28
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Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?

Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, ödeme bekleyen binlerce kişi için sevindiren haberi paylaştı. Aile destek yardımının ödeme tarihi ve yeni yılda artış olup olmayacağı hak sahiplerinin en önemli gündem maddesi oldu. Peki, sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Seyircilerden gelen, "Aile destek paketi ödemeleri ocak ayının 8'inde değil de yılbaşından önce yatar mı?" sorusuna Bakan Yanık, "Hemen çalışalım. Şuanda doğrusu tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah." yanıtını vermişti.

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Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonra yaptığı açıklamada " Diğer yandan Ocak ayının ilk haftası toplamda 13 ilyar lira olarak yapılacak aile destek paketi ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz." dedi.

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Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?

Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabı Twitter'dan da yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

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Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1.250 TL olarak güncellemişti.