27 Aralık 2022, Salı
Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?
Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, yardıma ihtiyacı olan hanelerin gelir durumlarına göre ödenen aile destek yardımı 850 TL-1.250 TL olarak güncellendi. Peki, Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 01:28 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 01:28
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