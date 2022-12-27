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Haberler Galeri Devlet işi olmayanın yanında! 30 günde hesapta | En düşük işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?

Devlet işi olmayanın yanında! 30 günde hesapta | En düşük işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?

Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği de arttı. İşten ayrılan ya da işten çıkarılan vatandaşların, yeni bir işe girene kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla hesabına işsizlik 2023 yılından itibaren hesaplara zamlı olarak yatırılacak. 2023 yılında en düşük işsizlik maaşı ne kadar?

Sabah
Giriş Tarihi: 27.12.2022 06:22
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Devlet işi olmayanın yanında! 30 günde hesapta | En düşük işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?

İşsizlik ödeneği en geç bir ay içinde hesaplara yatarken, malullük, dul aylığı alanların işsizlik maaşı kesilmiyor. Hastalık halinde başvuruda 30 günü aranmazken, ödenek için işten çıkış kodu önem taşıyor.

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Devlet işi olmayanın yanında! 30 günde hesapta | En düşük işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?

İşçi ve işvereni korumak için devreye alınan kısa çalışma ödeneğinde temmuz-aralık döneminde 9706 lira olan tavan da 15 bin liraya çıktı.

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Devlet işi olmayanın yanında! 30 günde hesapta | En düşük işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?

İŞ İMKÂNI SUNULUYOR

İşsizlik ödeneği almaya hak kazananlara İŞKUR, GSS primini ödeme dışında yeni bir iş bulma, aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs, programlar ayarlıyor. İşsizlik ödeneği, en az 4 ay (120 gün) çalışan bir işçi için işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplanıyor.

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Devlet işi olmayanın yanında! 30 günde hesapta | En düşük işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?

Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

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Devlet işi olmayanın yanında! 30 günde hesapta | En düşük işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE ARTTI

İşçi ve işvereni korumak için olağanüstü durumlarda devreye alınan, sıkıntıda olan işletmelerin de başvurduğu kısa çalışma ödeneği tavanı da yeni asgari ücretle birlikte arttı.