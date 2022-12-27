Devlet işi olmayanın yanında! 30 günde hesapta | En düşük işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?

Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği de arttı. İşten ayrılan ya da işten çıkarılan vatandaşların, yeni bir işe girene kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla hesabına işsizlik 2023 yılından itibaren hesaplara zamlı olarak yatırılacak. 2023 yılında en düşük işsizlik maaşı ne kadar?

Sabah Giriş Tarihi: 27.12.2022 06:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL