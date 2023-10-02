02 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak'ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...

Sosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak'ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...

Sosyal yardım olanlara müjde geldi! Yeni yıdan itibaren ödeme miktarları değişecek! Devlet, ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişirken, bu ödemelerin pek çoğu Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. İşte evde bakımı engelli maaşı, 65 yaş aylığı zam tahminleri...

Giriş Tarihi: 02.10.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 08:40
  • 1
  • 16
Sosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak’ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...

2024 Ocak ayı zammı yaklaşırken, binlerce sosyal yardım alan vatandaş, bu dönemdeki ödemelerin ne kadar artacağını merak ediyor. Sosyal yardımların miktarı, memur maaş katsayısındaki değişikliklere ve enflasyon oranlarına bağlı olarak düzenlenmektedir. İşte, söz konusu ödemelere yönelik güncel maaş tahminleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Sosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak’ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...

SOSYAL YARDIMLARA ZAM YOLDA!

İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları devam ediyor. Bu desteklerden bazıları, memur maaş katsayısındaki değişimlere endeksli.

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime sağlanan desteklere yansıyor.

  • 3
  • 16
Sosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak’ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...

Ocak ayı memur zammı yüzde 15 olarak kararlaştırırken, bu artış Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 TÜFE tahminine göre enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.46'ya ulaşacak. Bu değişim de sosyal yardım ödemelerine yansıyacak:

  • 4
  • 16
Sosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak’ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse 3 bin 509 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 liranın altındaysa yararlanılabiliyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle değişecek

  • 5
  • 16
Sosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak’ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 619 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş.