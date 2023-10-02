Sosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak’ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 619 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş.