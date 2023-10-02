HaberlerGaleriSosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak'ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...
Sosyal yardım alanlara zam müjdesi! 2024 Ocak'ta miktar yükseliyor: Evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, aile destek...
Sosyal yardım olanlara müjde geldi! Yeni yıdan itibaren ödeme miktarları değişecek! Devlet, ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişirken, bu ödemelerin pek çoğu Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. İşte evde bakımı engelli maaşı, 65 yaş aylığı zam tahminleri...
Giriş Tarihi: 02.10.2023 08:30Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 08:40