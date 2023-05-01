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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Tutarlar değişti, e Devlet'te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Tutarlar değişti, e Devlet'te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlara son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme miktarları ve tarihleri hakkında son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ocak ayında maaşlarda yaşanan artış sonrasında birçok kalemde ödeme miktarları güncellendi. Yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Diğer yandan sosyal yardım ödemelerinde başvurular için de yeni açıklama geldi. İşte, sosyal yardım ödeme miktarları ve tarihleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 16:21
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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Tutarlar değişti, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım alanlar için son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bakan Derya Yanık, bu yıl da sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetleri iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Sosyal yardım ödeme miktarları için son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, sosyal yardım ödemeleri için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Tutarlar değişti, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Yanık, sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Tutarlar değişti, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Bakan Derya Yanık, bu yıl da sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetleri iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Tutarlar değişti, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını dile getiren Yanık, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla yaşlı aylığının bin 536 liradan bin 997 liraya yükseldiğini bildirdi.

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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Tutarlar değişti, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının bin 226 liradan bin 594 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının bin 840 liradan 2 bin 392 liraya yükseldiğini ifade eden Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının da bin 226 liradan bin 594 liraya çıkarıldığını aktardı.