Emekli Temmuz maaş tablosu ortaya çıktı! Emekliye taban 8.662 TL maaş + %15,50 hesabı! Enflasyon farkı, refah payı, seyyanen artış...

Milyonlarca emekli ve memur maaşları Temmuz ayında yeniden değişecek. Maaşlara uygulanacak ara zam için geri sayım sürüyor. Yılda iki kez olmak üzere maaşlara zam uygulanıyor. TÜİK tarafından açıklananan enflasyon rakamları sonrasında hesaplamalar yapıldı. Diğer yandan AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Bu yeni hesaplamayla SSK-Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı şimdiden yüzde 15,50 olarak ortaya çıktı. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlenmişti. İşte, Temmuz ayı güncel maaş hesaplamaları!