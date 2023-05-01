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Haberler Galeri Emekli Temmuz maaş tablosu ortaya çıktı! Emekliye taban 8.662 TL maaş + %15,50 hesabı! Enflasyon farkı, refah payı, seyyanen artış...

Emekli Temmuz maaş tablosu ortaya çıktı! Emekliye taban 8.662 TL maaş + %15,50 hesabı! Enflasyon farkı, refah payı, seyyanen artış...

Milyonlarca emekli ve memur maaşları Temmuz ayında yeniden değişecek. Maaşlara uygulanacak ara zam için geri sayım sürüyor. Yılda iki kez olmak üzere maaşlara zam uygulanıyor. TÜİK tarafından açıklananan enflasyon rakamları sonrasında hesaplamalar yapıldı. Diğer yandan AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Bu yeni hesaplamayla SSK-Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı şimdiden yüzde 15,50 olarak ortaya çıktı. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlenmişti. İşte, Temmuz ayı güncel maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 17:02
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Emekli Temmuz maaş tablosu ortaya çıktı! Emekliye taban 8.662 TL maaş + %15,50 hesabı! Enflasyon farkı, refah payı, seyyanen artış...

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Emekli maaşlarında taban ücret son dakika açıklaması ile 7.500 TL olarak belirlendi. Maaşlarda refah payı düzenlemesinin yapılacağı müjdesi geldi. Ocak-Mart dönemi için 3 aylık enflasyon yüzde 12,52 olurken; nisan verisi öncesi ekonomistlerin tahminleri de netleşti. Emekli maaş hesaplamaları için güncellemeler yapıldı. İşte, Temmuz emekli maaş hesaplamaları!

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Emekli Temmuz maaş tablosu ortaya çıktı! Emekliye taban 8.662 TL maaş + %15,50 hesabı! Enflasyon farkı, refah payı, seyyanen artış...

AA BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI! 4 AYLIK VERİ...

SSK Bağkur emeklerinin gözü kulağı temmuzda yapılacak maaş zammına çevrildi. Yeni maaşlar merak konusu olurken 4 aylık zam oranı için önemli ipucu geldi. Buna göre Ocak-Nisan ayı enflasyon farkı tahmini şimdiden yüzde 15,50 oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Emekli Temmuz maaş tablosu ortaya çıktı! Emekliye taban 8.662 TL maaş + %15,50 hesabı! Enflasyon farkı, refah payı, seyyanen artış...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekli ve memur için 2 Bakanlığı talimat verdiğini ifade etti. Emekli ve memur maaşları için enflasyonun üzerinde artışlarla alım gücü artırılacak.

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Emekli Temmuz maaş tablosu ortaya çıktı! Emekliye taban 8.662 TL maaş + %15,50 hesabı! Enflasyon farkı, refah payı, seyyanen artış...

Başkan Erdoğan, 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarına yönelik iyleştirme çalışması yapıldığını açıkladı. Erdoğan temmuz ayını işaret ederek, memura zammın yanı sıra refah payı da verileceğini söyledi.

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Emekli Temmuz maaş tablosu ortaya çıktı! Emekliye taban 8.662 TL maaş + %15,50 hesabı! Enflasyon farkı, refah payı, seyyanen artış...

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."