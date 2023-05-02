02 Mayıs 2023, Salı
Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!
Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 2023! Evde bakım aylığı hakkında detaylar, Mayıs ayına girilmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelerine verilen sosyal destek ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman verilecek? 2023 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, evde bakım maaşı e-devlet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 08:49
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