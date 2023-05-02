Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.