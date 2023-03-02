02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Ödemeler değişti, e Devlet'te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Ödemeler değişti, e Devlet'te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım alan vatandaşlara son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme miktarları ve tarihleri için açıklamalar geliyor. Ocak ayında birçok kalemde maaşlar güncellenirken, sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. İşte, son güncelleme ile sosyal yardım ödeme miktaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 16:25
  • 1
  • 19
Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Ödemeler değişti, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi geldi. 2023 yılı için sosyal yardım ödeme miktarları değişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" açıklamasında bulundu. Birçok kalemde yapılan maaş ödemeleri için detaylar merak ediliyor. İşte, sosyal destek ödemelerinde son detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Ödemeler değişti, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşlı ve Engelli Aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" dedi.

  • 3
  • 19
Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Ödemeler değişti, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Bakan Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

  • 4
  • 19
Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Ödemeler değişti, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 1.536 TL'den 1.997 TL'ye yükseldiğini belirten Bakan Yanık, "Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.226 TL'den 1.594 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1.840 TL'den 2.392 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 19
Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Ödemeler değişti, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1.226 TL'den 1.594 TL'ye yükseldiğini bildirdi.