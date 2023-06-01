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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Miktarlar yenilendi, e Devlet'te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Miktarlar yenilendi, e Devlet'te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Temmuz ayına kısa süre kala birçok kalemde maaşlarda değişim yaşanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal yardım ödemelerinde de miktarların sil baştan değişmesi bekleniyor. Ocak ayında yaşanan artışlarla birlikte; yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıklanmıştı. İşte sosyal yardım ödemelerinde yeni miktarlar için güncel hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 14:06
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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Miktarlar yenilendi, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım ödemeleri alan vatandaşlar için son dakika açıklamaları peş peşe gelmeye devam ediyor. Bakan Derya Yanık, bu yıl da sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetleri iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Temmuz ayında birçok kalemde maaşların değişecek olması nedeniyle yeni ödeme miktarları merak ediliyor. İşte, yeni hesaplamalar ile güncel rakamlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Miktarlar yenilendi, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Seçimlerin tamamlanmasının ardından gündem ekonomi olacak. Bir yandan bütçe hazırlıkları sürerken bir yandan da milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak yasalar bir bir devreye alınacak.

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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Miktarlar yenilendi, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de milyonları ilgilendiren düzenlemeler devreye girecek. Ardından Temmuz ayı ile birlikte emeklilerin ve memurların maaş zamları ortaya çıkacak.

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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Miktarlar yenilendi, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Haziran ayı ile birlikte yeni asgari ücretin de belirlenmesi bekleniyor. Yeni kabinenin oluşması ve ekonomi yönetiminin belirlenmesiyle birlikte ekonomide hızlı bir dönüşüm de yaşanacak. Öncelikle 2024 yılı bütçesinin hazırlıkları başlarken Orta Vadeli Program ve enflasyon ile mücadelede alınacak tedbirler devreye girecek.

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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Miktarlar yenilendi, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sanayi, turizm, enerji, ihracat gibi alanlarda çalışmalar devam ederken bir yandan da dar ve sabit gelirliler için sosyal politikalar devreye alınacak. Bu noktada Haziran ayı ile birlikte düzenlemeler peş peşe Meclis'e gönderilecek.