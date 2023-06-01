Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Miktarlar yenilendi, e Devlet’te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Sosyal yardım ödemeleri alan vatandaşlar için son dakika açıklamaları peş peşe gelmeye devam ediyor. Bakan Derya Yanık, bu yıl da sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetleri iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Temmuz ayında birçok kalemde maaşların değişecek olması nedeniyle yeni ödeme miktarları merak ediliyor. İşte, yeni hesaplamalar ile güncel rakamlar!