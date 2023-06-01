01 Haziran 2023, Perşembe
Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi! Miktarlar yenilendi, e Devlet'te başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...
Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Temmuz ayına kısa süre kala birçok kalemde maaşlarda değişim yaşanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen sosyal yardım ödemelerinde de miktarların sil baştan değişmesi bekleniyor. Ocak ayında yaşanan artışlarla birlikte; yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıklanmıştı. İşte sosyal yardım ödemelerinde yeni miktarlar için güncel hesaplamalar!
Giriş Tarihi: 01.06.2023 14:06
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