01 Haziran 2023, Perşembe
Dikkat 2 Haziran'da başlıyor! EYT'liye 25 bin 500 TL
Milyonlarca EYT'linin emeklilik işlemleri devam ediyor. 1 milyonu aşan EYT'li emekli maaşlarına kavuştu. Maaşları henüz bağlanmamış olanlar için ise 25.500 TL para alma imkanı var. Bu rakam asgari ücret Temmuz zammı ile yeniden artacak. Peki bu para nasıl alınacak? Kimlere ödenecek? İşlemleri bitmeyenlerin yapacağı işlemler neler?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 14:38
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15