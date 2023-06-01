Dikkat 2 Haziran’da başlıyor! EYT’liye 25 bin 500 TL

Mart ayında başlayan EYT başvurularında sayı 1.8 milyon kişiye ulaştı. Bu başvuruların 1 milyondan fazla olanı ise sonuçlandırıldı. Birçok EYT'li maaşları toplu olarak almaya başladılar. Özellikle Mart ayında başvurusunu yapan EYT'liler Nisan maaş farkı, Nisan, Mayıs ve Haziran maaşları ile birlikte hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı ikramiyelerini toplu olarak alabilecekler. Nisan'da başvuranlar ise Ramazan bayramı ikramiyesini kaçırmış olacak ancak diğer ödemeler kendilerine yapılacak.