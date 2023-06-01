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Dikkat 2 Haziran'da başlıyor! EYT'liye 25 bin 500 TL

Milyonlarca EYT'linin emeklilik işlemleri devam ediyor. 1 milyonu aşan EYT'li emekli maaşlarına kavuştu. Maaşları henüz bağlanmamış olanlar için ise 25.500 TL para alma imkanı var. Bu rakam asgari ücret Temmuz zammı ile yeniden artacak. Peki bu para nasıl alınacak? Kimlere ödenecek? İşlemleri bitmeyenlerin yapacağı işlemler neler?

Giriş Tarihi: 01.06.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 14:38
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Dikkat 2 Haziran’da başlıyor! EYT’liye 25 bin 500 TL

Mart ayında başlayan EYT başvurularında sayı 1.8 milyon kişiye ulaştı. Bu başvuruların 1 milyondan fazla olanı ise sonuçlandırıldı. Birçok EYT'li maaşları toplu olarak almaya başladılar. Özellikle Mart ayında başvurusunu yapan EYT'liler Nisan maaş farkı, Nisan, Mayıs ve Haziran maaşları ile birlikte hem Ramazan bayramı hem de Kurban bayramı ikramiyelerini toplu olarak alabilecekler. Nisan'da başvuranlar ise Ramazan bayramı ikramiyesini kaçırmış olacak ancak diğer ödemeler kendilerine yapılacak.

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Dikkat 2 Haziran’da başlıyor! EYT’liye 25 bin 500 TL

İŞLEMİ BİTMEYENLER DİKKAT

Bu arada henüz işlemleri bitmeyen EYT'liler de bulunuyor. İşlemleri bitmeyen EYT'lilerin maaşlarının bağlanmama sebepleri kendilerinden de kaynaklanıyor olabilir. Bunun için henüz işlemleri devam eden EYT'liler şu adımlara dikkat etmeliler:

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Dikkat 2 Haziran’da başlıyor! EYT’liye 25 bin 500 TL

*Bağ-Kur borcunuz var mı?

Eğer daha önceden ödenmemiş bir Bağ-Kur borcunuz bulunuyorsa emeklilik iylemleriniz durduruluyor. Bu borcu ödediğinizde başlıyor. Borcunuz olup olmadığını e-devletten öğrenebilirsiniz. Eğer borcunuz varsa şu anda yürürlükteki yapılandırmadan yararlanarak faizlerini sildirip kolayca ödeyebilirsiniz.

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Dikkat 2 Haziran’da başlıyor! EYT’liye 25 bin 500 TL

*Bağ-Kur tesciliniz var mı?

Daha önce yapılmış bir Bağ-Kur tesciliniz yani Bağ-Kur çalışmanız var ise bunu e-devletten kontrol edin. 4B tescil kaydı bölümüne girerek kolayca bulabilirsiniz. Eğer varsa bu tescilin olduğu SGK müdürlüğü ile bir yazışma yapılıyor ve bu da süreci uzatıyor.

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Dikkat 2 Haziran’da başlıyor! EYT’liye 25 bin 500 TL

*Başka bir SGK müdürlüğünde dosya var mı?

Başvurduğunuz SGK müdürlüğünün dışında başka bir bölgede çalışmanız var ise orada da bir dosyanız olabilir ve bu dosyaların birleştirilmesi gerekebilir. Bu da süreci uzatır.