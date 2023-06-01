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Haberler Galeri 2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

"2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında kamuda çalışan işçilere kadro konusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamalarıyla gündeme geldi. Peki, 2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 13:38
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2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

"2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında kamuda çalışan işçilere kadro konusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamalarıyla gündeme geldi. Peki, 2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında kamuda çalışan işçilere kadro konusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamalarıyla gündeme geldi. Ancak, yapılan açıklamalara göre TYP işçilerine kadro müjdesi henüz gelmemiştir.

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2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Bakan Bilgin, kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusunda önemli bir adım atıldığını belirtmiştir.

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2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Geçmiş yıllarda 900 bin taşeron işçinin kadroya geçirildiği ifade edilirken, yaklaşık 100 bin kişilik bir grupun hala taşeron statüsünde olduğu bilgisi verilmiştir.

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2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Ancak, Meclis'in deprem nedeniyle ara vermesiyle birlikte bu konunun geciktiği ifade edilmiştir. Bakan Bilgin, çalışmaların devam ettiğini ve planlamaların hazır olduğunu vurgulamıştır.