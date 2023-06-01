"2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında kamuda çalışan işçilere kadro konusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamalarıyla gündeme geldi. Peki, 2023 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? İŞKUR 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?