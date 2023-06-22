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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi geldi! Maaşlar yenilendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz, evde bakım...

Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi geldi! Maaşlar yenilendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz, evde bakım...

Sosyal yardım alanlar için son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Asgari ücret için ara zam oranının belirlenmesinin ardından birçok ödeme ve ücret kaleminde değişiklik yaşanacak. İşsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ve 65 yaş aylığı gibi ödemeler asgari ücret artışı sonrasunda yeniden hesaplanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemeleri için önemli açıklamalarda bulundu. İşte yeni sosyal yardım ödeme miktarları için hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 10:29
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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi geldi! Maaşlar yenilendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz, evde bakım...

Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi geldi. Asgari ücret zammı sonrasında birçok kalemde maaşlarda artış yaşanacak. Buradaki artışla birlikte işsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden ve tazminatına kadar pek çok gelir de yükselecek. İşte asgari ücret zammıyla yeni maaş hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi geldi! Maaşlar yenilendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz, evde bakım...

85 milyonun merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Buradaki artışla birlikte işsizlik maaşından stajyer ücretine, asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneğinden ve tazminatına kadar pek çok gelir de yükselecek. İşte detayları...

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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi geldi! Maaşlar yenilendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz, evde bakım...

MİLYONLARIN heyecanla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücrete yüzde 34 seviyesinde ara zam yapıldı. Halen net 8 bin 506 lira 80 kuruş olan asgari ücret, yaklaşık 2 bin 895 lira artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi.

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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi geldi! Maaşlar yenilendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz, evde bakım...

Brüt asgari ücret de 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya çıkarılırken, vergi desteği de devam edecek.

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Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi geldi! Maaşlar yenilendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz, evde bakım...

1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de etkileyecek. İşte asgari ücretle artacak kazançlar ve ödemelerden bazıları...