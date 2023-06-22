Sosyal yardım alanlara son dakika müjdesi geldi! Maaşlar yenilendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz, evde bakım...

Sosyal yardım alanlar için son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Asgari ücret için ara zam oranının belirlenmesinin ardından birçok ödeme ve ücret kaleminde değişiklik yaşanacak. İşsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ve 65 yaş aylığı gibi ödemeler asgari ücret artışı sonrasunda yeniden hesaplanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemeleri için önemli açıklamalarda bulundu. İşte yeni sosyal yardım ödeme miktarları için hesaplamalar!