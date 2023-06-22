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Haberler Galeri Altın ve dolar için yeni tahmin geldi! O saate dikkat! Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolar nasıl etkilenir? Güncel fiyatlar...

Altın ve dolar için yeni tahmin geldi! O saate dikkat! Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolar nasıl etkilenir? Güncel fiyatlar...

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. "Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ancak piyasalarda en çok merak edilen konu ise hem altın fiyatları hem de dolar/TL kurunun karara nasıl tepki vereceği oldu. Bu noktada Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve doları nasıl etkiler? Güncel fiyatlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 10:09
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Altın ve dolar için yeni tahmin geldi! O saate dikkat! Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve doları nasıl etkiler? Güncel fiyatlar...

Altın ve dolat yatırımcıları Merkez Bankası tarafından gelecek faiz kararı açıklamasını yakından takip ediyor. Yurt içi piyasalarda 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı öne çıkarken yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Fed'in faizler ile ilgili atacağı adımlar yakından takip ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve doları nasıl etkiler? Güncel fiyatlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın ve dolar için yeni tahmin geldi! O saate dikkat! Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve doları nasıl etkiler? Güncel fiyatlar...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yeni başkan Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

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Altın ve dolar için yeni tahmin geldi! O saate dikkat! Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve doları nasıl etkiler? Güncel fiyatlar...

Türkiye'nin yanı sıra uluslararası finans piyasalarının da gözü bu kritik karara çevrilirken, faizin yüzde 16-20 arasına yükseltilmesi bekleniyor. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, geçen ayki PPK toplantısında yüzde 8.5 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

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Altın ve dolar için yeni tahmin geldi! O saate dikkat! Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve doları nasıl etkiler? Güncel fiyatlar...

SON ARTIRIM 2021'DE

Merkez Bankası, son faiz artırımını 18 Mart 2021'de yapmıştı. O tarihten bu yana yapılan 26 PPK toplantısının 9'unda faiz toplam 10.5 puan düşürülerek yüzde 19'dan 8.5'a indirilirken, 17'sinde faiz sabit bırakıldı. Merkez Bankası şu ana kadarki en yüksek faiz artırımını 28 Mayıs 2018'de 850 baz puanla yaptı. O tarihte politika faizi yüzde 8'den 16.5'e çıkarılmıştı. İkinci büyük faiz artırımı 13 Eylül 2018'de 625 baz puanla, üçüncü büyük artırım 28 Ocak 2014'te 550 baz puanla ve dördüncü büyük artırım ise 475 baz puanla 19 Kasım 2020'de gerçekleştirildi.

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Altın ve dolar için yeni tahmin geldi! O saate dikkat! Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve doları nasıl etkiler? Güncel fiyatlar...

YABANCI GELİYOR

Yabancı yatırımcılar, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında sert bir faiz artışı beklerken, ABD'de işlem gören Türkiye borsa yatırım fonuna (ETF) 18 ayın en yüksek para girişi yapıldı. Yabancılar, salı günü New York'ta işlem gören iShares MSCI Türkiye ETF'sinden 15.6 milyon dolar net alım yaptı. ETF'te, Aralık 2021'den bu yana en büyük günlük giriş yaşandı.