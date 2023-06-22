Altın ve dolar için yeni tahmin geldi! O saate dikkat! Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolar nasıl etkilenir? Güncel fiyatlar...

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. "Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ancak piyasalarda en çok merak edilen konu ise hem altın fiyatları hem de dolar/TL kurunun karara nasıl tepki vereceği oldu. Bu noktada Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve doları nasıl etkiler? Güncel fiyatlar...