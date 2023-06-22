22 Haziran 2023, Perşembe
Maaşa göre yeni ödenek tablosu netleşti! Temmuz ayında değişiyor, anneye en az 33.387 TL ödenecek! Son 1 yıllık kazanç...
Temmuz ayı ile birlikte birçok kalemde maaşlarda değişim yaşanacak. Çalışan annelere ödenen bazı desteklerde bu süreçte yaşanan artıştan etkilenecek. annelere yapılan destekler Temmuz ayıyla birlikte artıyor. Bunlardan biri de doğum iznine çıkan annelere yapılan geçici iş göremezlik ödeneği... Asgari ücret bu ödemeyi nasıl etkiledi? Nasıl hesaplama yapılacak? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte tüm detayları…
Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:16
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