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Haberler Galeri Maaşa göre yeni ödenek tablosu netleşti! Temmuz ayında değişiyor, anneye en az 33.387 TL ödenecek! Son 1 yıllık kazanç...

Maaşa göre yeni ödenek tablosu netleşti! Temmuz ayında değişiyor, anneye en az 33.387 TL ödenecek! Son 1 yıllık kazanç...

Temmuz ayı ile birlikte birçok kalemde maaşlarda değişim yaşanacak. Çalışan annelere ödenen bazı desteklerde bu süreçte yaşanan artıştan etkilenecek. annelere yapılan destekler Temmuz ayıyla birlikte artıyor. Bunlardan biri de doğum iznine çıkan annelere yapılan geçici iş göremezlik ödeneği... Asgari ücret bu ödemeyi nasıl etkiledi? Nasıl hesaplama yapılacak? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte tüm detayları…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:16
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Maaşa göre yeni ödenek tablosu netleşti! Temmuz ayında değişiyor, anneye en az 33.387 TL ödenecek! Son 1 yıllık kazanç...

Annelere birçok alanda destek çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çocuğu olan annelere destek ödemelerinde Temmuz ayı sonrasında değişim yaşanacak. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca doğum izninden sonra isteyen annelere ücretsiz izin, 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma, çocuk ilkokul çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma gibi imkanlar da var. Peki, Asgari ücret bu ödemeyi nasıl etkiledi? Nasıl hesaplama yapılacak? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte tüm detayları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşa göre yeni ödenek tablosu netleşti! Temmuz ayında değişiyor, anneye en az 33.387 TL ödenecek! Son 1 yıllık kazanç...

TEMMUZ'DA DEĞİŞİYOR

DOĞUM İZNİNE ÇIKAN NE ALACAK?

MAAŞA GÖRE ÖDENEK TABLOSU

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, Çalışan annelere yapılan destekler Temmuz ayıyla birlikte artıyor. Bunlardan biri de doğum iznine çıkan annelere yapılan geçici iş göremezlik ödeneği... Asgari ücret bu ödemeyi nasıl etkiledi? Nasıl hesaplama yapılacak? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte tüm detayları…

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Maaşa göre yeni ödenek tablosu netleşti! Temmuz ayında değişiyor, anneye en az 33.387 TL ödenecek! Son 1 yıllık kazanç...

ÜLKEMİZDE annelere pek çok destek sağlanıyor. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca doğum izninden sonra isteyen annelere ücretsiz izin, 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma, çocuk ilkokul çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma gibi imkanlar da var.

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Maaşa göre yeni ödenek tablosu netleşti! Temmuz ayında değişiyor, anneye en az 33.387 TL ödenecek! Son 1 yıllık kazanç...

KAÇ GÜNLÜK ÖDEME YAPILIYOR

Annelere doğum izni sırasında çalışmadığı sürenin ücreti devlet tarafından ödeniyor. Geçici iş göremezlik ödeneği ya da bir diğer adıyla rapor parası, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresini kapsıyor. Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması da son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak asgari ücretlilerin ödenekleri, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son 1 yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.

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Maaşa göre yeni ödenek tablosu netleşti! Temmuz ayında değişiyor, anneye en az 33.387 TL ödenecek! Son 1 yıllık kazanç...

MAAŞA GÖRE FARKLI

Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği de yükselecek. Asgari ücretin brüt günlük 330,60 liradan 447,15, aylık 10 bin 8 liradan 13 bin 414 lira 50 kuruş çıkmasıyla annenin ödeneği, 24 bin 908 liradan 33 bin 387 liraya yükselecek.