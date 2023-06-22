Maaşa göre yeni ödenek tablosu netleşti! Temmuz ayında değişiyor, anneye en az 33.387 TL ödenecek! Son 1 yıllık kazanç...

Annelere birçok alanda destek çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çocuğu olan annelere destek ödemelerinde Temmuz ayı sonrasında değişim yaşanacak. Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca doğum izninden sonra isteyen annelere ücretsiz izin, 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma, çocuk ilkokul çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma gibi imkanlar da var. Peki, Asgari ücret bu ödemeyi nasıl etkiledi? Nasıl hesaplama yapılacak? Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte tüm detayları…