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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler ortaya çıktı! Evde bakım, 2024 engelli aylığı, %50-%75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı...

Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler ortaya çıktı! Evde bakım, 2024 engelli aylığı, %50-%75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı...

Sosyal yardım ödemeleri değişti! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu veriler, Ocak 2024 zammını belirledi. Asgari ücret, emekli ve memur maaş zammının netleşmesinin ardından sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Peki, evde bakım, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2024 yeni sosyal yardım ödeme miktarları...

Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:54
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Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler ortaya çıktı! Evde bakım, 2024 engelli aylığı, %50-%75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon rakamları, emekli, memur ve sosyal destek maaşlarını da etkiledi. Yapılan hesaplamalara göre, memurlara yüzde 49,25, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapıldı. İşte 2024 zamlı sosyal yardım maaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler ortaya çıktı! Evde bakım, 2024 engelli aylığı, %50-%75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı...

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı.

Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler ortaya çıktı! Evde bakım, 2024 engelli aylığı, %50-%75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı...

2024'TE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 608 liraya yükseliyor. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da bu ay yeni asgari ücretle değişti.

Gelir sınırı 7 bin 601 lira 55 kuruştan 11 bin 334 lira 75 kuruşa çıktı.

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI!

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Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler ortaya çıktı! Evde bakım, 2024 engelli aylığı, %50-%75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ

Aile Destek ödemesine henüz zaml gelmedi. Resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.

Aralık ayı ödemesi öne çekilmiş ve 4 Aralık'ta hesaplara yatırılmıştı. Normal şartlarda Aile Destek Paketi ödemeleri her ayın 15'ine kadar hesaplara geçiyor. Ocak ödemesinin de 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK E-DEVLET SORGULAMA EKRANI!

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Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler ortaya çıktı! Evde bakım, 2024 engelli aylığı, %50-%75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı...

ENGELLİ AYLIĞI

Memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 olarak hesaplandı.

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 lira, memur maaş zammıyla birlikte 2.797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 2.811 liradan 4.196 liraya yükseldi.

Engelli aylığından yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin yeni asgari ücretle 5.667 lira olması gerekiyor.