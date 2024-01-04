HaberlerGaleriSosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler ortaya çıktı! Evde bakım, 2024 engelli aylığı, %50-%75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı...
Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler ortaya çıktı! Evde bakım, 2024 engelli aylığı, %50-%75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı...
Sosyal yardım ödemeleri değişti! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve bu veriler, Ocak 2024 zammını belirledi. Asgari ücret, emekli ve memur maaş zammının netleşmesinin ardından sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Peki, evde bakım, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2024 yeni sosyal yardım ödeme miktarları...
Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:43Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:54