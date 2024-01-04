Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler ortaya çıktı! Evde bakım, 2024 engelli aylığı, %50-%75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı...

2024'TE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 608 liraya yükseliyor. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da bu ay yeni asgari ücretle değişti.

Gelir sınırı 7 bin 601 lira 55 kuruştan 11 bin 334 lira 75 kuruşa çıktı.

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