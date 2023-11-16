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Haberler Galeri Emekliye müjde sabah saatlerinde duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 5.000 TL'ye ek 12.500 TL...

Emekliye müjde sabah saatlerinde duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 5.000 TL'ye ek 12.500 TL...

Emekliye son dakika müjdesi geldi! Milyonlarca vataşın beklediği 5 bin TL ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başlarken, bankalar da pormosyon yarışına girdi. 2023 Kasım ayı itibarıyla ödeme miktarları güncellendi. Bu kapsamda, emeklilere özel sunulan promosyon tutarları ve avantajlar, bankalar arasında rekabetin arttığı bir döneme işaret ediyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 16.11.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 06:52
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Emekliye müjde sabah saatlerinde duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 5.000 TL’ye ek 12.500 TL...

Kasım ayında da devam eden banka promosyonları, emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir sağlama fırsatı sunuyor. Bu kampanya kapsamında, maaşlarını belirli bankalara taşıyan emekliler, çeşitli avantajlar ve ekonomik destekler elde edebiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye müjde sabah saatlerinde duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 5.000 TL’ye ek 12.500 TL...

İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI

Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da tamamlandı.

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

*SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü:

-17,18, 19 olanlar için 11 Kasım

-20, 21, 22 olanlara 12 Kasım

-23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım

*Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:

Son gün: 14 Kasım 2023

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Emekliye müjde sabah saatlerinde duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 5.000 TL’ye ek 12.500 TL...

5 bin TL ikramiye ikramiye alanlar banka promosyonu ile birlikte 2 ödeme almış olacak!

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Emekliye müjde sabah saatlerinde duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 5.000 TL’ye ek 12.500 TL...

KİMLER 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ ALAMAYACAK?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

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Emekliye müjde sabah saatlerinde duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya 5.000 TL’ye ek 12.500 TL...

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.