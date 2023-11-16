Emekliye müjde sabah saatlerinde duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 5.000 TL'ye ek 12.500 TL...

Emekliye son dakika müjdesi geldi! Milyonlarca vataşın beklediği 5 bin TL ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başlarken, bankalar da pormosyon yarışına girdi. 2023 Kasım ayı itibarıyla ödeme miktarları güncellendi. Bu kapsamda, emeklilere özel sunulan promosyon tutarları ve avantajlar, bankalar arasında rekabetin arttığı bir döneme işaret ediyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte, detaylar...