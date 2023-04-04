EYT başvuru takibi nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu ne zaman açıklanır? e-devlet EYT sonucu öğrenme

"EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile emeklilik yolu açılan milyonlarca vatandaşlar, emeklilik hakkında sahip oldu. Başvurularını e-Devlet ve SGK sistemi aracılığı ile gerçekleştirenler, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, EYT başvuru takibi nasıl yapılır? İşte, e-devlet başvjuru sonucu öğrenme ekranı!