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Haberler Galeri EYT başvuru takibi nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu ne zaman açıklanır? e-devlet EYT sonucu öğrenme

EYT başvuru takibi nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu ne zaman açıklanır? e-devlet EYT sonucu öğrenme

"EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sıklıkla araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca kişi emekliliğe hak kazandı. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, başvurularını SGK binaları ve e-Devlet aracılığı ile gerçekleştiriyor. Evraklarını teslim eden kişiler ise SGK'nın DYS Evrak Takip sayfası ve e-Devlet üzerinden EYT başvuru sonuçları sorgulama işlemlerini sürdürüyor. İşte, e-devlet EYT başvuru sonucu öğrenme ekranı!

Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:22
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EYT başvuru takibi nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu ne zaman açıklanır? e-devlet EYT sonucu öğrenme

"EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile emeklilik yolu açılan milyonlarca vatandaşlar, emeklilik hakkında sahip oldu. Başvurularını e-Devlet ve SGK sistemi aracılığı ile gerçekleştirenler, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, EYT başvuru takibi nasıl yapılır? İşte, e-devlet başvjuru sonucu öğrenme ekranı!

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EYT başvuru takibi nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu ne zaman açıklanır? e-devlet EYT sonucu öğrenme

EYT İLK MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

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EYT başvuru takibi nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu ne zaman açıklanır? e-devlet EYT sonucu öğrenme

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

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EYT başvuru takibi nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu ne zaman açıklanır? e-devlet EYT sonucu öğrenme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

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EYT başvuru takibi nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu ne zaman açıklanır? e-devlet EYT sonucu öğrenme

EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EYT başvuru sonuçları için gözler SGK'dan gelecek açıklamalara çevrildi.