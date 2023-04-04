04 Nisan 2023, Salı
EYT başvuru takibi nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu ne zaman açıklanır? e-devlet EYT sonucu öğrenme
"EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sıklıkla araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca kişi emekliliğe hak kazandı. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, başvurularını SGK binaları ve e-Devlet aracılığı ile gerçekleştiriyor. Evraklarını teslim eden kişiler ise SGK'nın DYS Evrak Takip sayfası ve e-Devlet üzerinden EYT başvuru sonuçları sorgulama işlemlerini sürdürüyor. İşte, e-devlet EYT başvuru sonucu öğrenme ekranı!
Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:22
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