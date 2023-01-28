MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE: 2023 Muğla Merkez, Bodrum, Fethiye kura sonucu isim listesi SORGULAMA!

Muğla TOKİ kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 28-29 Ocak'ta gerçekleştirilecek kura çekimi ile Muğla iline inşa edilecek konutlar için hak sahipleri belirlenecek. Toplam 2.600 adet konutun 1.303'ü için kura çekimi bugün yapılacak. Merkez, Bodrum ve Fethiye ilçeleri için kura çekimi saat 10.00'da başlayacak. Peki, Muğla Merkez, Bodrum ve Fethiye kura sonucu isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...