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MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE: 2023 Muğla Merkez, Bodrum, Fethiye kura sonucu isim listesi SORGULAMA!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla'ya toplam 2.600 adet konut inşa edilecek. Muğla ilinde iki gün sürecek kura çekiminin ilki bugün Merkez, Bordum ve Fethiye ilçeleri için yapılacak. Bugün gerçekleştirilecek kura çekiminde toplam 1.303 konut için hak sahibi belirlenecek. Başvuru yapan Muğla halkı, heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. Peki, Muğla Merkez, Bodrum ve Fethiye kura sonucu isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2023 09:34
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MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE: 2023 Muğla Merkez, Bodrum, Fethiye kura sonucu isim listesi SORGULAMA!

Muğla TOKİ kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 28-29 Ocak'ta gerçekleştirilecek kura çekimi ile Muğla iline inşa edilecek konutlar için hak sahipleri belirlenecek. Toplam 2.600 adet konutun 1.303'ü için kura çekimi bugün yapılacak. Merkez, Bodrum ve Fethiye ilçeleri için kura çekimi saat 10.00'da başlayacak. Peki, Muğla Merkez, Bodrum ve Fethiye kura sonucu isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE: 2023 Muğla Merkez, Bodrum, Fethiye kura sonucu isim listesi SORGULAMA!

MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Muğla TOKİ kura çekimi 28 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Kura çekimi bugün Merkez, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde yapılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak kura sonuçları isim listesini sorgulayabilirsiniz.

👉ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...👈

👉E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI👈

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MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE: 2023 Muğla Merkez, Bodrum, Fethiye kura sonucu isim listesi SORGULAMA!

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE: 2023 Muğla Merkez, Bodrum, Fethiye kura sonucu isim listesi SORGULAMA!

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE: 2023 Muğla Merkez, Bodrum, Fethiye kura sonucu isim listesi SORGULAMA!

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.