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MUĞLA TOKİ KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE: 2023 Muğla Merkez, Bodrum, Fethiye kura sonucu isim listesi SORGULAMA!
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla'ya toplam 2.600 adet konut inşa edilecek. Muğla ilinde iki gün sürecek kura çekiminin ilki bugün Merkez, Bordum ve Fethiye ilçeleri için yapılacak. Bugün gerçekleştirilecek kura çekiminde toplam 1.303 konut için hak sahibi belirlenecek. Başvuru yapan Muğla halkı, heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. Peki, Muğla Merkez, Bodrum ve Fethiye kura sonucu isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...