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Haberler Galeri 25.907 TL taksitle 3 milyon liralık konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası'ndan müjde gibi fırsat

25.907 TL taksitle 3 milyon liralık konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası'ndan müjde gibi fırsat

Ziraat Bankası, ev sahibi olma hayali kuran pek çok kişi için son dönemlerde artan konut fiyatları ve yükselen kredi faiz oranları gibi zorluklarla başa çıkmak için yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bankanın duyurduğu ortak konut kredisi kampanyası, ev almak isteyen vatandaşlara önemli bir kolaylık ve avantaj sağlıyor. Bu kampanya sayesinde Ziraat Bankası, ev almak isteyenler için bir dizi avantajı bir araya getiriyor.

Giriş Tarihi: 07.04.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 10:50
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25.907 TL taksitle 3 milyon liralık konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası’ndan müjde gibi fırsat

Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi kampanyası, ev sahibi olma hayali kuranlar için yeni bir umut kapısı aralıyor. Günümüzde yükselen konut fiyatları ve artan kredi faiz oranlarına rağmen, birden fazla kişinin bir araya gelerek ev sahibi olması mümkün hale geliyor. Bu kampanya, ev almak isteyen herkes için önemli bir fırsat sunuyor. İşte tüm detayları ve aylık ödeme tablosu...

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25.907 TL taksitle 3 milyon liralık konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası’ndan müjde gibi fırsat

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası'nın sunduğu Ortak Konut Kredisi Kampanyası, tek başına ödeme güçlüğü çeken kişilere yönelik bir çözüm olarak geliştirilmiştir. Bu kampanya sayesinde, 5 kişiye kadar ortak konut kredisi çekme imkanı tanınarak, birden çok kişinin gelir beyanı kullanılarak yüksek tutarlarda taksitler kolayca ödenebilmektedir.

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25.907 TL taksitle 3 milyon liralık konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası’ndan müjde gibi fırsat

Başvuru Şartları ve Kredi Faiz Oranı

📌Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası için belirlenen bazı önemli şartlar ve özellikler şu şekildedir:

📌Kampanyadan faydalanmak için düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek konut alımları için kredi kullanabilir.

📌Kredi tutarı, alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından düzenlenen ekspertiz raporundaki değer üzerinden hesaplanır ve BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarları/oranlarına uygun olarak belirlenir.

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25.907 TL taksitle 3 milyon liralık konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası’ndan müjde gibi fırsat

📌Krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir ve gerekli görüldüğünde banka tarafından ek teminat istenebilir.

📌Ziraat Bankası, kredi kullanan müşterilere hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi çeşitli ürünler sunmaktadır.

📌Bu kampanya ile Ziraat Bankası, ev almak isteyenlere daha esnek ve kolay ödeme seçenekleri sunarak, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır.

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25.907 TL taksitle 3 milyon liralık konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası’ndan müjde gibi fırsat

Ziraat Bankası'nın açıkladığı konut kredisi faiz oranı %4.29 olarak belirlenmişken, bu oran üzerinden 3 milyon TL tutarında bir konut kredisinin aylık taksit tutarı 129.538,06 TL olarak hesaplanmıştır. Ancak, bu krediyi 5 kişi ortak olarak çekerse, aylık taksit tutarı 25.907,6 TL'ye düşecektir.

Bu durumda, ortak konut kredisi çekmek, bireysel olarak daha düşük taksit ödemeleri yapmalarını sağlayarak ödeme kolaylığı sağlayacaktır.