25.907 TL taksitle 3 milyon liralık konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası’ndan müjde gibi fırsat

Başvuru Şartları ve Kredi Faiz Oranı

📌Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası için belirlenen bazı önemli şartlar ve özellikler şu şekildedir:

📌Kampanyadan faydalanmak için düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek konut alımları için kredi kullanabilir.

📌Kredi tutarı, alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından düzenlenen ekspertiz raporundaki değer üzerinden hesaplanır ve BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarları/oranlarına uygun olarak belirlenir.