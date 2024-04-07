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25.907 TL taksitle 3 milyon liralık konut kredisi hesaplandı! Ziraat Bankası'ndan müjde gibi fırsat
Ziraat Bankası, ev sahibi olma hayali kuran pek çok kişi için son dönemlerde artan konut fiyatları ve yükselen kredi faiz oranları gibi zorluklarla başa çıkmak için yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bankanın duyurduğu ortak konut kredisi kampanyası, ev almak isteyen vatandaşlara önemli bir kolaylık ve avantaj sağlıyor. Bu kampanya sayesinde Ziraat Bankası, ev almak isteyenler için bir dizi avantajı bir araya getiriyor.
Giriş Tarihi: 07.04.2024 10:50Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 10:50