Sosyal Yardım Alanlara Müjde saat 06.20'de Geldi! Tam 850-1250 TL! Ödemeler yattı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Aile Destek Ödemeleri, her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmakta ve vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla beklenmektedir. Ancak, hane içi gelir tutarına göre hesaplanan bu ödemelerin Ramazan Bayramı gibi özel dönemlerde ne zaman yapılacağı merak konusu olmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek yardımları, genellikle belirlenen tarihlerde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.