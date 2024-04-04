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Haberler Galeri Sosyal Yardım Alanlara Müjde saat 06.20'de Geldi! Tam 850-1250 TL! Ödemeler yattı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...  

Sosyal Yardım Alanlara Müjde saat 06.20'de Geldi! Tam 850-1250 TL! Ödemeler yattı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...  

Aile Destek Ödemeleri, her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmakta ve vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla beklenmektedir. Ancak, hane içi gelir tutarına göre hesaplanan bu ödemelerin Ramazan Bayramı gibi özel dönemlerde ne zaman yapılacağı merak konusu olmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek yardımları, genellikle belirlenen tarihlerde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Giriş Tarihi: 04.04.2024 06:48
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Sosyal Yardım Alanlara Müjde saat 06.20’de Geldi! Tam 850-1250 TL! Ödemeler yattı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemeleri için Nisan ayı sorgulamaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu destek ödemeleri, farklı gelir aralıkları için belirlenen farklı yardım tutarlarıyla aylık olarak hak sahiplerine ödenmektedir. Peki aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

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Sosyal Yardım Alanlara Müjde saat 06.20’de Geldi! Tam 850-1250 TL! Ödemeler yattı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, genellikle her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçer. Ancak, özel günler veya tatil dönemleri gibi durumlarda ödemelerin öne çekilmesi veya gecikmesi söz konusu olabilir. Örneğin, Ramazan Bayramı gibi özel bir dönemde, hükümet bazen ödemeleri bayramdan önce yapabilir.

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Sosyal Yardım Alanlara Müjde saat 06.20’de Geldi! Tam 850-1250 TL! Ödemeler yattı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Bu bağlamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın yaptığı açıklamaya göre, Aile Destek Programı ödemelerinin bu ay öne çekilerek 4 Nisan Perşembe günü hesaplara yatırılacağı belirtilmiştir.

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Sosyal Yardım Alanlara Müjde saat 06.20’de Geldi! Tam 850-1250 TL! Ödemeler yattı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

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Sosyal Yardım Alanlara Müjde saat 06.20’de Geldi! Tam 850-1250 TL! Ödemeler yattı: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL