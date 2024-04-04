Emeklinin promosyonuna göz diktiler! Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem

Dolandırıcıların emeklileri kandırmak için ağırlıklı olarak iki yöntem izledikleri belirlenirken, ilk yöntemde dolandırıcıların "Biz bankadan arıyoruz, emekli maaşınızı, promosyonunuzu evinize getireceğiz. Bunun için TC kimlik numaranızı, banka hesap numaranızı, banka kartı ve kredi kartı şifrenizi öğrenmeliyiz" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.