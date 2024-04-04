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Emeklinin promosyonuna göz diktiler! Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bankalara verdiği talimatın ardından kamu ve özel bankalar emekli maaş promosyon tutarlarında yarışa girerken, dolandırıcıların yeni gözdesi emekli promosyonları oldu. "Bankadan arıyoruz promosyonunuzu evinize getireceğiz. Bunun için TC kimlik numaranızı, banka hesap numara ve şifrelerinizi öğrenmeliyiz" diyerek hesaptaki paraları boşaltıyorlar.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 07:14
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Emeklinin promosyonuna göz diktiler! Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bankalara verdiği talimatın ardından kamu ve özel bankalar emekli maaş promosyon tutarlarında yarışa girerken, burada yaşanan yoğunluk dolandırıcıların iştahını kabarttı.

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Emeklinin promosyonuna göz diktiler! Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem

Dolandırıcılar kendilerine banka yetkilisi izlenimi vererek, vatandaşları telefonla arayor ve tuzağa düşürmeye çalışıyor.

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Emeklinin promosyonuna göz diktiler! Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem

İKİ YÖNTEM İZLİYORLAR
Son günlerde banka çalışanı gibi arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığı belirlendi.

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Emeklinin promosyonuna göz diktiler! Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem

Dolandırıcıların emeklileri kandırmak için ağırlıklı olarak iki yöntem izledikleri belirlenirken, ilk yöntemde dolandırıcıların "Biz bankadan arıyoruz, emekli maaşınızı, promosyonunuzu evinize getireceğiz. Bunun için TC kimlik numaranızı, banka hesap numaranızı, banka kartı ve kredi kartı şifrenizi öğrenmeliyiz" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

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Emeklinin promosyonuna göz diktiler! Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem

Emeklilerin kişisel bilgilerini ele geçiren dolandırıcıların ardından vatandaşların tüm banka hesaplarını ve kredi kartlarını boşalttıkları tespit edilirken, bu yöntemle mevcutta yüzlerce kişinin aldatıldığı belirlendi.