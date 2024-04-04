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Emeklinin promosyonuna göz diktiler! Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bankalara verdiği talimatın ardından kamu ve özel bankalar emekli maaş promosyon tutarlarında yarışa girerken, dolandırıcıların yeni gözdesi emekli promosyonları oldu. "Bankadan arıyoruz promosyonunuzu evinize getireceğiz. Bunun için TC kimlik numaranızı, banka hesap numara ve şifrelerinizi öğrenmeliyiz" diyerek hesaptaki paraları boşaltıyorlar.
Sabah
Giriş Tarihi: 04.04.2024 06:46Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 07:14